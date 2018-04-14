Yüksel’i unuttu!

Kendisinden 31 yaş büyük Levent Yüksel ile aşkı Ocak ayında biten Lidya Özdemiroğlu, önceki gece Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Yeni erkek arkadaşıyla sohbet eden Özdemiroğlu, objektifleri fark edince mekanın perdelerini indirtti.
Yanındaki erkek arkadaşının yüzünü okşadığı görülen Lidya Özdemiroğlu, mekandan yalnız ayrıldı. Genç kız, sorular karşısında suskun kalmayı tercih etti. Özdemiroğlu'nun erkek arkadaşı da yarım saat sonra mekanı terk etti.
DOĞAN SAVAŞ
Yanındaki erkek arkadaşının yüzünü okşadığı görülen Lidya Özdemiroğlu, mekandan yalnız ayrıldı. Genç kız, sorular karşısında suskun kalmayı tercih etti. Özdemiroğlu'nun erkek arkadaşı da yarım saat sonra mekanı terk etti.
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.