Eşi Celal Çapa ile Avusturya'da detoks kampına giren Şebnem Çapa'nın keyifli tatili sürüyor. Detoksla bedenini temizleyen Çapa çifti, yoga ve meditasyon eşliğinde de ruhunu arındırıyor. Her sabah eşiyle yürüyüş yapan Şebnem Hanım, önceki gün de göl kenarında güneşlenip D vitamini depoladı.
Güneş keyfi
Etiketler: Avusturya , Celal Çapa , Şebnem Çapa
- 10 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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