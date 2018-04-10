;
Yol Durumu
  1. Midye dağıttılar
  2. Nişantaşı gerdi

Güneş keyfi

Güneş keyfi
Eşi Celal Çapa ile Avusturya'da detoks kampına giren Şebnem Çapa'nın keyifli tatili sürüyor. Detoksla bedenini temizleyen Çapa çifti, yoga ve meditasyon eşliğinde de ruhunu arındırıyor. Her sabah eşiyle yürüyüş yapan Şebnem Hanım, önceki gün de göl kenarında güneşlenip D vitamini depoladı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar