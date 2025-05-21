400 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi netleşti: Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti, İş Bankası mevduat tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl başından bu yana sürdürdüğü faiz artırımları, hem kredi hem de mevduat piyasasında önemli hareketlilik yaratmıştı. Özellikle mart ayındaki yüzde 46'lık politika faiziyle birlikte bankalar da mevduat faizlerini rekor seviyelere taşımış, bazı bankalarda kısa vadeli TL mevduat faiz oranları yüzde 55'e kadar yükselmişti.