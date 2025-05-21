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400 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi netleşti: Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti, İş Bankası mevduat tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 19 Mart sonrası gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yeniden yukarı yönlü revize etti. Mart ayında yüzde 42,5'e çekilen politika faizi son toplantıda yüzde 46 seviyesine yükseltildi. Bu adım Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede kararlı duruşunu pekiştirirken Türk lirası (TL) mevduat faizlerini de yatırımcı lehine yukarı taşıdı. Peki 400 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 21.05.2025 14:44
400 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi netleşti: Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti, İş Bankası mevduat tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl başından bu yana sürdürdüğü faiz artırımları, hem kredi hem de mevduat piyasasında önemli hareketlilik yaratmıştı. Özellikle mart ayındaki yüzde 46'lık politika faiziyle birlikte bankalar da mevduat faizlerini rekor seviyelere taşımış, bazı bankalarda kısa vadeli TL mevduat faiz oranları yüzde 55'e kadar yükselmişti.

400 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi netleşti: Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti, İş Bankası mevduat tablosu

💰 400 Bin TL'ye En Yüksek Faiz Veren Bankalar (21 Mayıs 2025)

Fibabanka
Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 13.823,56 TL

Vade Sonu Tutar: 413.823,56 TL

400 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi netleşti: Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti, İş Bankası mevduat tablosu

ON Dijital Bankacılık
ON Plus

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 14.493,92 TL

Vade Sonu Tutar: 414.493,92 TL

400 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi netleşti: Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti, İş Bankası mevduat tablosu

CEPTETEB

Marifetli Hesap

Faiz Oranı: %52

Net Kazanç: 14.610,16 TL

Vade Sonu Tutar: 414.610,16 TL

400 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi netleşti: Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti, İş Bankası mevduat tablosu

DenizBank
Kaptan Hesap

Faiz Oranı: %51

Net Kazanç: 15.485,4 TL

Vade Sonu Tutar: 415.485,4 TL