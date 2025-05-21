400 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi netleşti: Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti, İş Bankası mevduat tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 19 Mart sonrası gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yeniden yukarı yönlü revize etti. Mart ayında yüzde 42,5'e çekilen politika faizi son toplantıda yüzde 46 seviyesine yükseltildi. Bu adım Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede kararlı duruşunu pekiştirirken Türk lirası (TL) mevduat faizlerini de yatırımcı lehine yukarı taşıdı. Peki 400 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 21.05.2025 14:44