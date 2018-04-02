;
Yol Durumu
  1. Yürüyüş arkadaşı

cevap Cem

Hazır cevap Cem
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki akşam Akmerkez'de objektiflere yansıdı. Alışveriş merkezine sarı renkli lüks cipiyle giden Yılmaz, muhabirlerin boydan fotoğraf alma isteğine de ilginç bir yanıt verdi.

Hazır cevaplılığıyla bilinen komedyen "Boy mu var da boydan çekiyorsun!" diyerek güldürdü. Yılmaz, yuvarlak camlı gözlükleri ve kırmızı beresiyle de kendine has tarzını gözler önüne serdi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler: ,
  • 02 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar