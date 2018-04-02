Hazır cevap Cem

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Hazır cevaplılığıyla bilinen komedyen "Boy mu var da boydan çekiyorsun!" diyerek güldürdü. Yılmaz, yuvarlak camlı gözlükleri ve kırmızı beresiyle de kendine has tarzını gözler önüne serdi.
Doğan SAVAŞ
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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