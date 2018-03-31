Tatlı Bieber

; 24 / 12 20 / 8 17 / 4 11 / -3 15 / 2 17 / 6 16 / 3 21 / 12 8 / -3 14 / 5 24 / 10 22 / 6 20 / 7 20 / 5 10 / -2 22 / 6 16 / 4 9 / 1 18 / 3 20 / 6 24 / 9 19 / 10 17 / 3 15 / 3 22 / 9 19 / 4 22 / 8 19 / 9 16 / 5 15 / 1 10 / 0 18 / 3 19 / 7 13 / 6 12 / 0 14 / 5 22 / 10 17 / 8 19 / 4 22 / 14 19 / 8 22 / 12 21 / 9 20 / 6 14 / 2 9 / -2 15 / 1 14 / 0 16 / 4 19 / 6 15 / 2 20 / 9 22 / 8 17 / 3 20 / 4 18 / 5 22 / 9 17 / 10 19 / 6 14 / 4 13 / 0 13 / 2 14 / 6 23 / 10 14 / 7 23 / 9 14 / 6 17 / 7 11 / 5 13 / 0 22 / 10 13 / 5 16 / 7 16 / 3 14 / 6 17 / 5 18 / 4 10 / 2 21 / 8 11 / -1 17 / 8 Sık sık adı skandallara karışan Justin Bieber, bu kez yüzleri gülümsetti. 24 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, geçtiğimiz gün Los Angeles'ta yürüyüş yaparken kaldırımda uyuyan evsizleri gördü.
Yanlarına uzandığı evsizlerle uzun uzun sohbet eden Justin Bieber'ın elindeki su ve şekeri de onlarla paylaştığı anlar da objektife böyle takıldı.
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