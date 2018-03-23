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Ana Kraliçe onu seçti

Ana Kraliçe onu seçti
Geçtiğimiz haftalarda bir dargın bir barışık olduğu Amber Heard ile ilişkisine nokta koyan Elon Musk'ın aşk hayatına annesi el attı. 69 yaşında olmasına rağmen halen modellik yapan Maye Musk, bir çekim sırasında tanıştığı Karlie Kloss'u gelin adayı olarak gözüne kestirdi. 46 yaşındaki oğluyla 25 yaşındaki modeli bir araya getiren anne Musk'ın bu hamlesinden sonra seksi güzel de işadamını instagram'da yakın takibe aldı.



Anne Musk, bir çekim sırasında Karlie Kloos ile tanışıp onu çok beğendi.
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