Ana Kraliçe onu seçti

Geçtiğimiz haftalarda bir dargın bir barışık olduğu Amber Heard ile ilişkisine nokta koyan Elon Musk'ınaşk hayatına annesi el attı. 69yaşında olmasına rağmen halen modellik yapan Maye Musk, bir çekim sırasında tanıştığı KarlieKloss'u gelin adayı olarak gözüne kestirdi. 46 yaşındaki oğluyla 25 yaşındaki modeli bir araya getiren anne Musk'ın bu hamlesinden sonra seksi güzel de işadamını instagram'dayakın takibe aldı.
Anne Musk, bir çekim sırasında Karlie Kloos ile tanışıp onu çok beğendi.
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