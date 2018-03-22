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Yakalarsam muck muck

Yakalarsam muck muck
Şarkıcı Fulin, önceki gün mutfağa girdi. Popçu, bir dergi çekimi için önlüğünü takıp Beylerbeyi'ndeki Misina Restoran'da ilginç pozlar verdi. Koca bir kırlangıç balığını öpen popçu, bu anı instagram'da "Balığı öpünce kendinden geçip kanatlandı" notuyla paylaştı. 'in bu karesi Tarkan'ın "Yakalarsam muck muck" şarkısını akıllara getirdi.
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