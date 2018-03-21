Nusret'in yıldızlar karması
Nusret Gökçe, son 2 günde Dubai ve Etiler’deki mekanında futbol dünyasının yıldızlarını ağırladı. 5 ünlü futbolcunun toplam değeri 245 milyon euro’ydu
Türkıye'nin ardından ABD ve Dubai'de de açtıgı mekanlarda yıldızları agırlayan Nusret Gökçe, bu kez futbolun dünyaca ünlü isimlerine ev sahipligi yaptı. Bir süredir Dubai'de olan Türk kasap, buradaki mekanında Manchester City'nin yıldızları Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne ve Sergio Agüero'yu agırladı. Her 3 yıldız futbolcu da kendi instagram hesaplarından Nusret'le çekilen fotograflarını paylasıp Türk kasaba övgüler yagdırdı. Yıldız futbolcularla aynı anda mekanda bulunan bir diger isim ise bir dönem Galatasaray'ı da çalıstıran simdilerde ise Rusya'daki Zenit takımının teknik direktörü Roberto Mancini de vardı. Önceki aksam ise Nusret Gökçe'nin Etiler'deki mekanında Besiktaslı Domagoj Vida ile Juventus'un yıldızı Mario Mandzukic ziyafet çekti.
Etiketler: Nusret Gökçe , Mario Mandzukic , Roberto Mancini , Sergio Aguero , Manchester City , İlkay Gündoğan , Juventus , Galatasaray
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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