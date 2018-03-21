Barış gecesi

Geçtiğimiz aylarda birbirine giren Hande Yener ileSeren Serengil'in arasındaki buzlar eridi. Önceki akşam Arnavutköy'deki Atlas Balık'ta karşılaşan ikili, restoranda bulunan Seda Sayan'ın arabuluculuğu ile barış imzaladı. Daha önce birbirlerinin çıplak pozlarını yayınlayan Yener veSerengil, geçmişe sünger çekti.
Serengil'in Demet Akalın'la küstükten sonra onun ezeli rakibi Yener'le barışması tepki çekti.
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