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Barış gecesi

Barış gecesi
Geçtiğimiz aylarda birbirine giren Hande Yener ile Seren Serengil'in arasındaki buzlar eridi. Önceki akşam Arnavutköy'deki Atlas Balık'ta karşılaşan ikili, restoranda bulunan Seda Sayan'ın arabuluculuğu ile barış imzaladı. Daha önce birbirlerinin çıplak pozlarını yayınlayan Yener ve Serengil, geçmişe sünger çekti.



Serengil'in Demet Akalın'la küstükten sonra onun ezeli rakibi Yener'le barışması tepki çekti.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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