Özel tim Burak

Yakışıklı oyuncular Burak Özçivit'leKerem Bürsin, başrolünde yer aldıkları ve 6Nisan'da vizyona girecek 'Can Feda' filmineaskeri disiplinle hazırlandı. Türk SilahlıKuvvetleri'nin sınır ötesindeki mücadelesinikonu alan filmin oyuncuları, çekimleriçin Özel Kuvvetler'in profesyonelemekli personelinden eğitim aldı.İkili, geceleri özel tim askerleri gibiarazideki çadırda kaldı.
Ormanlık ve kayalık arazilerdetatbikat yapan ekip; mekaniknişancılık, sızma, sıyrılma, dağcılık,nehir geçişi, baskın, hayati idame,taktik akın, pusu ve pusuya karşıkoyma eğitimleri de gördü. Eğitimesnasında hiç banyo yapmayanoyuncular, cep telefonlarını dagünde yalnızca 20 dakikalıkistirahatlerinde kullandı.
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