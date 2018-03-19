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  1. Ertelenen konserde şov yaptı
  2. Artık kini ve kıskançlığı bırakıp iyi insan olma vakti

Burak

filminde başrol oynayan , askeri eğitimi gördü. Günlerce yıkanmayan Özçivit, dağda tatbikata katıldı. Oyuncu, eğitim boyunca cep telefonu bile kullanmadı

Özel tim Burak
Yakışıklı oyuncular Burak Özçivit'le Kerem Bürsin, başrolünde yer aldıkları ve 6 Nisan'da vizyona girecek 'Can Feda' filmine askeri disiplinle hazırlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki mücadelesini konu alan filmin oyuncuları, çekimler için Özel Kuvvetler'in profesyonel emekli personelinden eğitim aldı. İkili, geceleri askerleri gibi arazideki çadırda kaldı.



Ormanlık ve kayalık arazilerde tatbikat yapan ekip; mekanik nişancılık, sızma, sıyrılma, dağcılık, nehir geçişi, baskın, hayati idame, taktik akın, pusu ve pusuya karşı koyma eğitimleri de gördü. Eğitim esnasında hiç banyo yapmayan oyuncular, cep telefonlarını da günde yalnızca 20 dakikalık istirahatlerinde kullandı.

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