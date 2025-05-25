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Antalya'da satırlı vahşet! Sevcan Demir Sakman cinayetinde kan donduran ifade: ‘Ellerimle boğdum, satırla boğazını kestim’

Antalya'da geçtiğimiz aylarda hemşire eşi Sevcan Demir Akman'ı 11 yerinden bıçakladıktan sonra boğarak ve ardından satırla boğazını keserek öldüren Halit Can Sakman, hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede "Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanması istendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 09:34 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 10:10
Antalya’da satırlı vahşet! Sevcan Demir Sakman cinayetinde kan donduran ifade: ‘Ellerimle boğdum, satırla boğazını kestim’

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Savcı iddianamesinde Sevcan Demir Sakman 09 Mart günü saat 21:00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 sokak Ostima Evleri Sitesi no: 2 adresindeki ikametindeki adresinde yapılan tespitte boynunun satırla kesildiği ve vücudunda 11 adet bıçak darbesi olduğuna yer verdi.

Sevcan Demir Sakman (Takvim.com.tr)Sevcan Demir Sakman (Takvim.com.tr)

''ELLERİMLE BOĞDUM, SATIRLA BOĞAZINI KESTİM''

Sabahın haberine göre, iddianamede cinayet anına ayrıntılı olarak yer verildi. Cinayet zanlısı Halit Can Sakman ifadesinde Sevcan Demir Sakman ile 05 Aralık 2024 tarihinde evlendiklerini olay günü izinli olduklarını söyledi.

Cinayet günü maddi sıkıntılarımızdan bahsederek ufak bir tartışma yaşadıklarını sonrasında duvardaki bir aynaya bir kez yumruk attığını kaydeden cinayet zanlısı;

"Eşim sinirlenerek evden çıktı. Ben de peşinden çıkarak bahçedeki kamelyada oturmaya başladık. Sonra geri döndük. Kendisi uyudu, uyandığında alkol aldığımı fark etti.

Alkolden önce 4 adet prozac marka ilaç da aldım. Alkolü nasıl aldığımı sorunca onun kartı ile aldığımı söyledim. Bir kez daha tartışmaya başladık 'Benim paramı da mı bitireceksin, kendi paranı zaten bitirdin' şeklinde sözler sarf etti. Tartışma devam etti.

Sevcan boğamıza doğru bir bıçak savurdu. Ayağıma kalktım. Bıçağı yere atarak kapıya doğru kaçmaya çalıştı. Tezgah üzerinden başka bir bıçak alarak bir kez Sevcan'ı sırtından bıçakladım.

Sevcan yere düşünce ellerimle boğazımı sıkarak boğdum ve mutfak tezgahına dönerek kesici başka bir alet bıçak mı, satır mı hatırlamıyorum alarak boğazını kestim. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım." dedi.

Sevcan Demir Sakman (Takvim.com.tr)Sevcan Demir Sakman (Takvim.com.tr)

Cinayet zanlısı ayrıca kendisinin 2021 yılında bileklerimi kesmek suretiyle intihara da kalkıştığını ve bu olaydan birgün sonra Hatay'da Mustafa Kemal Hastanesi psikiyatri bölümünde 2-3 hafta yatarak tedavi gördüğünü bu sırada Sevcan Demir Sakman ile tanıştıklarını ifadesinde yer verdi.

CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRDÜ

Savcılık iddianamede "Halit Can Sakman'ın eşi Sevcan'ı vücudunun muhtelif yerlerinden 11 kere bıçaklaması, ardından eliyle boğazını sıkarak boğması ve son olarak da hareketsiz kalan Sevcan'ın iki kulak hizası arasında boynunu kesmesi nedeniyle canavarca saikle hareket ettiği kanaatine varıldığı ve böylece şüphelinin eşi olan maktule karşı canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmakla." dedi.

Sanığın "Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme Türk Ceza Kanunu 82/1-b.d" uçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmasını talep etti. 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin duruşması önümüzdeki aylarda başlayacak.

Sevcan Demir Sakman (Takvim.com.tr)Sevcan Demir Sakman (Takvim.com.tr)

''SEVCAN HAYAT DOLU BİR İNSANDI''

Sevcan'ın babası Güney Demir ise kızı Sevcan'ın şüpheli Halit ile evlenmesine rıza göstermediğini, evlendiklerini nikah tarihinden sonra öğrendiğini söyledi.

Kızını karıncayı bile incitmeyen biri olduğunu da belirten acılı baba, "Sevcan hayat dolu bir insandı. Kalbi iyilik için atardı. Kızımı hayatının baharında katledildi.

Onun acısı ben ölümceye kadar yüreğimde sürecek Bundan sonra kızımın katilinin en ağır cezayı alması için mücadele edeceğim" dedi.

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