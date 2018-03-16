Öpücük tepkisi!

Aynı zamanda American Idol jürisi olan Katy Perry, geçtiğimiz gün yarışmaya katılan 19 yaşındakierkek müzisyeni izinsiz olarak öptü. Muhafazakar bir aileden geldiğini belirten yarışmacı, daha önce kimseyle öpüşmediğini söylediğinde olanlar oldu.
Ünlü yıldız, oturduğu masadan doğrulup genç adamı dudağından öptü. Neye uğradığını şaşıran ABD'li yarışmacı, "İlk öpücüğümün özelolmasını istiyordum. Sorsaydı hayırdedim" derken Perry'nin hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı.
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