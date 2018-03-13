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Dost yardımı

Dost yardımı
Eski eşine ödediği yaklaşık 20 milyon dolarlık tazminatın ardından birçok kişisel eşyasını açık artırma ile satışa sunacak olan Russell Crowe'a ilk destek Leonardo DiCaprio'dan geldi. Sanat tutkusuyla bilinen Caprio, meslektaşına ait bir dinozor heykelini 35 bin dolara satın aldı.
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