Kardashianlar’a Osmanlı tokadı

Ermeni asıllı Kardashian kardeşlerin evinden Osmanlı ve Türkiye çıktı... Kökleri Kars ile Erzurum'a dayanan ve ataları 1913'te ABD'ye yerleşen Kardashian Ailesi'nin gözde kardeşleri Khloe ileKourtney'nin Kaliforniya'daki malikanesini ünlü mimar Martyn Lawrence Bullard dekore etti. Dünyanın en etkili 10 mimarı arasında gösterilen ve Osmanlıeserlerine olan tutkusuyla bilinen Bullard, Kardashianlar'ın evinde Kapalıçarşı'dan aldığı ürünleri kullandı. Khloe ile Kourtney Kardashian'ın malikanesini Ayasofya'nın duvarlarındanesinlenerek tasarladığı yastık ve yatakörtüleriyle süsleyen Martyn Lawrence Bullard, farkında olmadan yıldız kardeşlereOsmanlı tokadı atmış oldu. Bilindiği gibi Kardashian'ların en ünlü üyesi Kim, her fırsatta ABD'deki Ermenilobisine destek veriyor. "Ermeni Soykırımı'nın inkarı kabul edilmez" gibi cümleler kullanan Kim gibi evlerindeOsmanlı rüzgarı esen Kourtney ve Khloe Kardashian da sık sık sosyal medyada sözdesoykırımı destekleyenaçıklamalar yapıyor.
Babası Fransız, olan Bullard, Kardashianlar'ın TV odasındaki yastık ve kanepe kumaşlarını Türkiye'den aldı.
Lüks malikanedeki yastıklarda Anadolu motifleri var.
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