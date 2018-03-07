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Kardashianlar’a Osmanlı tokadı

Sık sık sözde Ermeni soykırımını destekleyen Khloe ve , ’deki evlerini Osmanlı aşığı bir mimara dekore ettirdi. Ünlü mimar, yastık kumaşlarını dahi Türkiye’den seçti

Kardashianlar’a Osmanlı tokadı
Ermeni asıllı Kardashian kardeşlerin evinden Osmanlı ve Türkiye çıktı... Kökleri Kars ile Erzurum'a dayanan ve ataları 1913'te ABD'ye yerleşen Kardashian Ailesi'nin gözde kardeşleri Khloe ile Kourtney'nin Kaliforniya'daki malikanesini ünlü mimar Martyn Lawrence Bullard dekore etti. Dünyanın en etkili 10 mimarı arasında gösterilen ve Osmanlı eserlerine olan tutkusuyla bilinen Bullard, Kardashianlar'ın evinde Kapalıçarşı'dan aldığı ürünleri kullandı. Khloe ile 'ın malikanesini Ayasofya'nın duvarlarından esinlenerek tasarladığı yastık ve yatak örtüleriyle süsleyen , farkında olmadan yıldız kardeşlere Osmanlı tokadı atmış oldu. Bilindiği gibi Kardashian'ların en ünlü üyesi Kim, her fırsatta ABD'deki Ermeni lobisine destek veriyor. "Ermeni Soykırımı'nın inkarı kabul edilmez" gibi cümleler kullanan Kim gibi evlerinde Osmanlı rüzgarı esen Kourtney ve da sık sık sosyal medyada sözde soykırımı destekleyen açıklamalar yapıyor.



Babası Fransız, olan Bullard, Kardashianlar'ın TV odasındaki yastık ve kanepe kumaşlarını Türkiye'den aldı.


Lüks malikanedeki yastıklarda Anadolu motifleri var.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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