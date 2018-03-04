'Sevin'eme'dik'!

Türkan Şoray'ınyapımcı kızı YağmurÜnal'la oyuncuGörkem Sevindik'inaşkı kısa sürdü. Aralık2017'de aşk yaşamayabaşlayan ikilinin,önceki gün yollarınıayırdığı öğrenildi.Çiftin ortak arkadaşlarıikilinin görüşemediğiiçin ayrıldığını dilegetirdi...
Rol aldığı dizinedeniyle yoğun birçalışma temposunasahip olan GökmenSevindik ile YağmurÜnal'ın yeterincegörüşememesindendolayı aşkın bittiğiöğrenildi. 33 yaşındakiÜnal'la kendisinden2 yaş küçükoyuncunun dostçaayrıldığı da söyleniyor.
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ulan pisat...
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