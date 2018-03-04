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'Sevin'eme'dik'!

Geçtiğimiz yılın sürpriz aşıkları ’la , sessiz sedasız yollarını ayırdı...

Sevinemedik!
Türkan Şoray'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal'la oyuncu Görkem Sevindik'in aşkı kısa sürdü. Aralık 2017'de aşk yaşamaya başlayan ikilinin, önceki gün yollarını ayırdığı öğrenildi. Çiftin ortak arkadaşları ikilinin görüşemediği için ayrıldığını dile getirdi...


Rol aldığı dizi nedeniyle yoğun bir çalışma temposuna sahip olan Gökmen Sevindik ile Yağmur Ünal'ın yeterince görüşememesinden dolayı aşkın bittiği öğrenildi. 33 yaşındaki Ünal'la kendisinden 2 yaş küçük oyuncunun dostça ayrıldığı da söyleniyor.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

ulan pisat...

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evet0
hayır0
cevapla 04.03.2018 10:36
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