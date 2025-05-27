Yaser Asprilla Beşiktaş’a! İspanyollar böyle duyurdu

Katalunya Radyosu (RAC1) muhabiri Billy Zarankov'a göre Girona'nın sağ kanat oyuncusu Yaser Asprilla, Beşiktaş'a yakın.
Zarankov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş şef scout'u Eduard Graf'ın 21 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun menajeri Jonathan Herrera arasında haftalardır görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Buna karşın Zarankov, Girona'nın Asprilla için 15-20 milyon Euro arasında bonservis bedeli talep ettiğini de vurguladı.
Yaser Asprilla. (AFP)
SERDAL ADALI "İSPANYA'YA GİTTİ" İDDİASI
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Yaser Asprilla transferi için İspanya'ya gittiği de öne sürüldü.
Geçen sezon 27 lig maçında 3 gol, 2 asistle oynayan Kolombiyalı Asprilla, 2022'de ülkesinde Envigado takımından 3 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiliz Watford'a gitmiş, Ağustos 2024'te ise 18 milyon Euro bonservis karşılığında İspanyol Girona'ya transfer olmuştu.
8 kez görev yaptığı Kolombiya Milli Takımı'nda 2 gol atan Asprilla'nın güncel değeri 18 milyon Euro.