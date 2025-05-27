Yaser Asprilla Beşiktaş’a! İspanyollar böyle duyurdu

Katalunya Radyosu (RAC1) muhabiri Billy Zarankov'a göre Girona'nın sağ kanat oyuncusu Yaser Asprilla, Beşiktaş'a yakın.

Zarankov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş şef scout'u Eduard Graf'ın 21 yaşındaki Kolombiyalı oyuncunun menajeri Jonathan Herrera arasında haftalardır görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Buna karşın Zarankov, Girona'nın Asprilla için 15-20 milyon Euro arasında bonservis bedeli talep ettiğini de vurguladı.