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Beşiktaş'a Nijeryalı stoper

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş hakkın flaş bir iddia öne sürüldü. Siyah-beyazlılar, Slavia Prag'ın Nijeryalı stoperi Igoh Ogbu ile ilgilendiği aktarıldı.

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Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 15:52 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 15:52
Beşiktaş’a Nijeryalı stoper

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş hakkında Nijerya basınından dikkat çekici bir iddia geldi.

Nijerya merkezli spor sitesi Own Goal Nigeria'nın haberine göre; Beşiktaş, Çekya'nın Slavia Prag takımında forma giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Igoh Ogbu ile ilgileniyor.

5 MİLYON EUROYA BİTEBİLİR

Nijeryalı stoper, kısa süre önce kulübüyle olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmış olsa da, Beşiktaş'ın bu transferi yaklaşık 5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle sonuçlandırabileceği ifade ediliyor.

SOLSKJAER İSTİYOR

Ogbu'nun, Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in beğenisini kazandığı ve Norveçli çalıştırıcının onu yeni sezon kadrosunda görmek istediği vurgulanıyor.

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