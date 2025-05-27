Beşiktaş’a Nijeryalı stoper

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş hakkında Nijerya basınından dikkat çekici bir iddia geldi.



Nijerya merkezli spor sitesi Own Goal Nigeria'nın haberine göre; Beşiktaş, Çekya'nın Slavia Prag takımında forma giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Igoh Ogbu ile ilgileniyor.



5 MİLYON EUROYA BİTEBİLİR



Nijeryalı stoper, kısa süre önce kulübüyle olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmış olsa da, Beşiktaş'ın bu transferi yaklaşık 5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle sonuçlandırabileceği ifade ediliyor.



SOLSKJAER İSTİYOR



Ogbu'nun, Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in beğenisini kazandığı ve Norveçli çalıştırıcının onu yeni sezon kadrosunda görmek istediği vurgulanıyor.