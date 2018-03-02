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İkisi bir arada

İkisi bir arada
Ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun yeni filmi 'Once Upon a Time In Hollywood' filmi Hollywood'un iki efsane aktörünü buluşturuyor. Daha önce kadroya dahil olan Leonardo DiCaprio'dan sonra şimdi de Brad Pitt'in filmde rol alacağının ortaya çıkması olay yarattı. Filmde, DiCaprio eski bir western televizyon dizisinin yıldızı olan Rick Dalton'ı canlandıracak.


Pitt ise Dalton'ın uzun süreli dublörü Cliff Booth karakterini üstlenecek. Daha önce de her iki yıldızla çalışan Tarantino'nun merakla beklenen yeni filmi, Sharon Tate'in ölümünün 50. yıl dönümü olan 9 Ağustos 2019 tarihinde vizyona girecek. Ünlü yönetmen filmini ise "1969 yılının Los Angeles'ında, yükseklerde gezen Hollywood hippi dünyasında geçen bir hikaye" diye tanımlıyor.
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