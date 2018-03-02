İkisi bir arada

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun yeni filmi 'OnceUpon a Time In Hollywood'filmi Hollywood'un iki efsaneaktörünü buluşturuyor. Daha öncekadroya dahil olan LeonardoDiCaprio'dan sonra şimdi deBrad Pitt'in filmde rol alacağınınortaya çıkması olay yarattı. Filmde,DiCaprio eski bir westerntelevizyon dizisinin yıldızı olanRick Dalton'ı canlandıracak.
Pitt ise Dalton'ın uzun sürelidublörü Cliff Booth karakteriniüstlenecek. Daha önce de heriki yıldızla çalışan Tarantino'nunmerakla beklenen yeni filmi, SharonTate'in ölümünün 50. yıl dönümüolan 9 Ağustos 2019 tarihindevizyona girecek. Ünlü yönetmenfilmini ise "1969 yılının LosAngeles'ında, yükseklerde gezenHollywood hippi dünyasında geçenbir hikaye" diye tanımlıyor.
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