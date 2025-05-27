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Reflü hakkında doğru sanılan 9 yanlış!

Sağlıksız beslenme ve yanlış yaşam alışkanlıklarının da etkisiyle reflü hastalığı, hızla yaygınlaşıyor. Prof. Dr. Ebubekir Şenateş, reflü hakkında doğru sanılan 9 yanlışı sıraladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025
Reflü hakkında doğru sanılan 9 yanlış!

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Dünyada ve ülkemizde reflü hastalığı özellikle son yıllarda oldukça sık görülüyor. Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması anlamına gelen reflü, hastalarda; yutma zorluğu, göğüs ağrısı, yemek borusunda takılma ve yanma hissi, ağrılı yutma, seyrek olarak bulantı, kronik öksürük, seste kabalaşma vb şikayetlere neden oluyor.

Reflüye bağlı göğüs ağrısı kalp ağrısını taklit edebiliyor. Göğüste, yemek borusunda yanma, sırta, çeneye ve kola yayılan bir ağrıya neden olabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Şenateş, reflü hakkında toplumda doğru sanılan 9 yanlış bilgiyi anlattı:

Reflü basit bir hastalıktır, kalıcı bir tıbbi duruma yol açmaz: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Reflü aslında oldukça yaygın, ülkemizde her 4 kişiden birinde görülen, oldukça önemli ve olumsuz tıbbi durumlara yol açabilen bir hastalıktır. Yemek borusunda yaraların ve bunlara bağlı kanamaların gelişmesinden kansere dek ciddi hastalıklara neden olabilir.

Reflü için doktora gitmeye gerek yok, eczaneden bir mide ilacı almak yeterlidir: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Altta yatan neden mide fıtığı, alt özofagus sfinkterinde gevşeklik ve diğer anatomik sorunlar olduğunda, basit bir mide ilacı kullanarak reflüye karşı önlem alınamaz.

Reflü ve göğüste yanma aynı şeydir: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Reflüde göğüs yanması daha uzun sürer, kroniktir, anti-asit ve mide koruyucu (proton pompası inhibitörleri) ilaçlarla geçer. Göğüs yanması bazen akut kalp krizi, aort anevrizma yırtılması gibi ciddi kardiyovasküler hastalıklara bağlı olabilir.

Sadece mide koruyucu ilaçlarla reflüden kurtulabilirim: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Mide koruyucu ilaçlar reflü tedavisinde 30 yıldan fazladır kullanılmaktadır. Ancak sadece bu ilaçlarla reflüden kurtulmak mümkün değildir. Diyet, uyku düzeni, yeme-içme ile ilgili düzenlemelerin de ilaçlara ek olarak devreye alınması gerekir.

Reflü esas olarak baharatlı gıdalara bağlı gelişir: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Baharatlı gıdalar sanıldığı gibi, reflünün nedeni değildir. Reflüsü olan bir kişide baharatlı gıdalar reflünün semptomlarını daha görünür kılabilir. Ancak esas neden altta yatan ve devam eden reflüdür.

Reflünün tek tedavi yolu cerrahidir: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Cerrahi, reflünün tedavisinde oldukça seyrek ihtiyaç duyulan bir yöntemdir. İlaçlar, diyet değişikliği, kilo kontrolü ve yaşam tarzında değişiklikler çoğu zaman reflü yakınmalarının kontrolünde işe yarar ve daha ciddi sonuçların meydana gelmesini önler.

Reflü ile gastrit aynı şeydir: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Reflü esas olarak mide asidinin yemek borusuna kaçması sonucu oluşur. Ancak gastrit esas olarak midede yangı oluşmasıdır.

Reflü sadece yaşlılarda görülür: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Bu düşünce/inanış doğru değildir. Reflü hemen her yaşta insanda görülebilir. Üstelik günümüzde aksine genç erişkinlerde, ergenlerde ve hatta çocuklarda dahi görülür hale gelmiştir.

Reflünün herhangi bir bedeli yoktur: YANLIŞ!
DOĞRUSU: Reflünün hem tıbbi, hem de mali bedeli oldukça fazladır. Yemek borusunda yara (özofajit, ülser), kanama, darlık, Barrett, kanser gelişmesi gibi komplikasyonlar hayatı tehdit ederler.

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