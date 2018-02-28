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’e veda

Kırgın çiçekler’e veda
Üç sezondur milyonları atv ekranına kilitleyen dizi 'Kırgın Çiçekler', 113. bölümüyle veda ediyor. Fenomen dizinin oyuncuları, önceki akşamki veda yemeğinde bir araya geldi.
Tüm ekip, yetimhane kızlarının hayatını konu alan dizinin önceki akşam düzenlenen veda yemeğinde pasta kesip bol bol dans etti. Oyuncular, yeni projede yeniden buluşmayı da diledi.
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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