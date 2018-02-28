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Gemi battı

Gemi battı
Bora Gencer, hayalleri uğruna icralık oldu. GS Spor Kulübü ile ortak aldığı vapuru eğlence tesisi yapmaya hazırlanan Gencer, kulübün vazgeçmesiyle dara düştü. Kulübün 250 bin TL'yi geri istediğini söyleyen şarkıcı, "İcralık olunca vapuru sattım. Sadece telsiz kaldı" dedi.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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