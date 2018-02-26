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Atla gel Eda!

Atla gel Eda!
Eda Taşpınar'ın Meksika tatili sürüyor. Sosyetik ikoncan, önceki gün ata binerken çekilen karesini instagram'da paylaştı. Taşpınar'a hayranları "Atla gel Eda, bu kadar tatil yeter" yorumları yaptı.
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

yolculuk nireye ikoncan...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.02.2018 09:54
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