Mahalle kavgası
Demet Akalın’la Demet Şener’in 16 yıllık savaşında yeni bir cephe açıldı. Yeşim Salkım, Şener’e ‘dul’ göndermesi yapan Akalın’a ‘Eşeğe altın semer vursalar yine eşek’ dedi. Akalın da soluğu mahkemede aldı. Seviyenin iyice düştüğü kavga, vatandaşın da tepkisini çekti
'MÜZİK KİM, SEN KİM!'
"Sürekli sosyal medyadan marka kıyafetlerini paylaşıyorsun. Ama parayla adam olunmaz. Eşeğe altın semer vurmuşlar, eşek yine eşek… Biraz kitap oku. Sizin gibileri zamanında alıp müzisyen diye başımıza getirdiler. Müzik kim, sen kim? O şarkıları benim çocuğum da yapar. Milano'ya gidiyorsun ya orada azıcık dil öğren." Yeşim Salkım'ın zehir zemberek açıklamasının ardından Akalın, Salkım'a dava açması için avukatına talimat verdi. Sosyal medyaya damgasını vuran ve birbirinden ünlü kadınların dahil olduğu bu tartışmalar içinse "Ünlü polemiği değil mahalle kavgası" yorumu yapıldı.
Kutluay'ı yıllar önce Akalın'ın elinden almakla suçlanan Şener şu sözlerle Salkım'a teşekkür etti: "Haklının yanında olan güzel yürekli insan. Herkes bu yalana inanmaktan vazgeçsin. Bir ilişki bitti, diğeri başladı."
AKALIN'A DESTEK OLDU
Önceki akşam türkücü sevgilisi Yaşar İpek'le bir davete katılan Seren Serengil'in de gündeminde Demet Akalın'la Demet Şener'in kavgası vardı. Serengil, Akalın'ın haklı olduğunu dile getirdi.
Güzel sunucu ve şarkıcı, "Biz buna 'ettiğini bulma dünyası' diyoruz" sözleriyle yakın dostu Demet Akalın'ı savundu. Serengil, Şener'in kendisine yapılan 'dul' göndermesini hak ettiğini ima etti.
Etiketler: demet akalın , demet şener , yeşim salkım , Gülben Ergen , İbrahim Kutluay , okan kurt , Seren Serengil , Sosyal medya
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Gazete
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Eşşek gibi zır zır zırlamayın ulan Ahlaksızlar.
doğru görgüsüzlikte sende sınır tanımıyosun..kendini geliştir.
YA SABIR.
edep yahu.Terbiyesizler.
Yeşim Salkım konuşma ve tavırları bazen gerçekten hadsiz. Çekilir gibi değil. Psikolojik yardım almalı.
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