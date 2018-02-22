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Mahalle kavgası

’la ’in 16 yıllık savaşında yeni bir cephe açıldı. , Şener’e ‘dul’ göndermesi yapan Akalın’a ‘Eşeğe altın semer vursalar yine eşek’ dedi. Akalın da soluğu mahkemede aldı. Seviyenin iyice düştüğü kavga, vatandaşın da tepkisini çekti

Mahalle kavgası
Popçu Demet Akalın'la adaşı Demet Şener'in yıllar sonra gündeme gelen kavgası gün geçtikçe büyüyor. Şener'in kendisine 'dul kadın' diyen Akalın'ı mahkemeye vermesiyle boyut değiştiren kavgaya Yeşim Salkım da dahil oldu. Salkım, önceki gün programında ezeli düşmanı Gülben Ergen'in dostu 'ın, hakkındaki açıklamalarını gereksiz bulduğunu dile getirdi. Salkım, Akalın'ın eski aşkı İbrahim Kutluay üzerinden Şener'e gönderme yapmasının şimdiki eşi Okan Kurt'a saygısızlık olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, şu sözlerle de Demet Akalın'ı yerden yere vurdu:


'MÜZİK KİM, SEN KİM!'
"Sürekli sosyal medyadan marka kıyafetlerini paylaşıyorsun. Ama parayla adam olunmaz. Eşeğe altın semer vurmuşlar, eşek yine eşek… Biraz kitap oku. Sizin gibileri zamanında alıp müzisyen diye başımıza getirdiler. Müzik kim, sen kim? O şarkıları benim çocuğum da yapar. Milano'ya gidiyorsun ya orada azıcık dil öğren." 'ın zehir zemberek açıklamasının ardından Akalın, Salkım'a dava açması için avukatına talimat verdi. Sosyal medyaya damgasını vuran ve birbirinden ünlü kadınların dahil olduğu bu tartışmalar içinse "Ünlü polemiği değil mahalle kavgası" yorumu yapıldı.


Kutluay'ı yıllar önce Akalın'ın elinden almakla suçlanan Şener şu sözlerle Salkım'a teşekkür etti: "Haklının yanında olan güzel yürekli insan. Herkes bu yalana inanmaktan vazgeçsin. Bir ilişki bitti, diğeri başladı."


​AKALIN'A DESTEK OLDU
Önceki akşam türkücü sevgilisi Yaşar İpek'le bir davete katılan Seren Serengil'in de gündeminde Demet Akalın'la Demet Şener'in kavgası vardı. Serengil, Akalın'ın haklı olduğunu dile getirdi.
Güzel sunucu ve şarkıcı, "Biz buna 'ettiğini bulma dünyası' diyoruz" sözleriyle yakın dostu Demet Akalın'ı savundu. Serengil, Şener'in kendisine yapılan 'dul' göndermesini hak ettiğini ima etti.

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  • 22 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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Maho Maho

Eşşek gibi zır zır zırlamayın ulan Ahlaksızlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 11:19
isimsiz isimsiz

doğru görgüsüzlikte sende sınır tanımıyosun..kendini geliştir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 11:15
Maho Maho

YA SABIR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 10:56
Maho Maho

edep yahu.Terbiyesizler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 10:56
nadide nadide

Yeşim Salkım konuşma ve tavırları bazen gerçekten hadsiz. Çekilir gibi değil. Psikolojik yardım almalı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.02.2018 05:22
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