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  1. Resme merak sardı
  2. Tarkan tükendi!

Yok böyle şov!

3 günlük zorlama hapsini adeta bir gösteriye dönüştüren , dün cezaevinden çıkarken de ‘özgürlük şovu’ sergiledi

Yok böyle şov!
Gülben Ergen'in aleyhinde çıkarttığı konuşmama yasağına uymadığı için 3 günlük zorlama hapis cezasına çarptırılan Seren Serengil, dün sabah özgürlüğüne kavuştu. Geçtiğimiz Cuma Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne giren Serengil'in şovu tahliyesi sırasında da sürdü. Ünlü şarkıcının, tahliyesi sırasında da çekilen görüntüler an be an sunuculuk yaptığı programda yayınlandı. Koğuşun krokisini avukatı aracılığıyla paylaştığı için eleştirilen Serengil'in yanına aldığı eşyalar da "Sanki tatile gitti" dedirtti.


Serengil, gazetecilere görüntü vermemek için minibüsüne hızla binerken 10 saniye sonra VIP aracından bu kareyi paylaştı.

Sevgilisi Yaşar İpek'in beklediği 'in eşyalarını görevliler aracına taşıdı. Serengil'in cezaevinden 3 bin 500 dolarlık (yaklaşık 1300 TL) Louis Vuitton marka valizle çıkması dikkat çekti. Diğer bir görevlinin de taşıdığı semaveri Serengil'in aracına yerleştirmesi gözlerden kaçmadı. Cezaevinden yüzünde makyajı ve güneş gözlüğüyle çıkan Serengil'in bu şovu yine tepki çekti. Bu arada ünlü sunucu, İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı.


LÜKS BAVULLA ÇIKTI!


Aydın HAMZA
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