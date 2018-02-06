Yok böyle şov!
3 günlük zorlama hapsini adeta bir gösteriye dönüştüren Seren Serengil, dün cezaevinden çıkarken de ‘özgürlük şovu’ sergiledi
Serengil, gazetecilere görüntü vermemek için minibüsüne hızla binerken 10 saniye sonra VIP aracından bu kareyi paylaştı.
Sevgilisi Yaşar İpek'in beklediği Seren Serengil'in eşyalarını görevliler aracına taşıdı. Serengil'in cezaevinden 3 bin 500 dolarlık (yaklaşık 1300 TL) Louis Vuitton marka valizle çıkması dikkat çekti. Diğer bir görevlinin de taşıdığı semaveri Serengil'in aracına yerleştirmesi gözlerden kaçmadı. Cezaevinden yüzünde makyajı ve güneş gözlüğüyle çıkan Serengil'in bu şovu yine tepki çekti. Bu arada ünlü sunucu, İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı.
LÜKS BAVULLA ÇIKTI!
Aydın HAMZA
Etiketler: Seren Serengil
- 06 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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