Yok böyle şov!

Aydın HAMZA

aleyhinde çıkarttığı konuşmama yasağına uymadığı içincezasına çarptırılandün sabah özgürlüğüne kavuştu. Geçtiğimiz Cumagiren Serengil'in şovu tahliyesi sırasında da sürdü. Ünlü şarkıcının, tahliyesi sırasında da çekilen görüntüler an be an sunuculuk yaptığı programda yayınlandı. Koğuşun krokisini avukatı aracılığıyla paylaştığı için eleştirilen Serengil'in yanına aldığı eşyalar dadedirtti.Serengil, gazetecilere görüntü vermemek için minibüsüne hızla binerken 10 saniye sonra VIP aracından bu kareyi paylaştı.beklediği Seren Serengil 'in eşyalarını görevliler aracına taşıdı. Serengil'in cezaevindenmarka valizle çıkması dikkat çekti. Diğer bir görevlinin de taşıdığı semaveri Serengil'in aracına yerleştirmesi gözlerden kaçmadı. Cezaevindençıkan Serengil'in bu şovu yine tepki çekti. Bu arada ünlü sunucu,açıkladı.