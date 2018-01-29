Egzotik Kıvanç

Uzun süredir son filmi 'Hadi Be Oğlum'un çekimleri için Kaş'ta olan Kıvanç Tatlıtuğ, filmin bitmesiyle rahat bir nefes aldı. Denize ve tüplü dalışa olan merakıyla bilinen yakışıklı oyuncu, filmin galasından önce de soluğu eşi Başak Dizer'le Seyşeller'de aldı. Şimdilerde sıcaklığın 26 derece olduğu Doğu Afrika ülkesinde deniz ve güneşin keyfini çıkaran Kıvanç Tatlıtuğ, buranın dillere destan maviliklerine dalmayı da ihmal etmiyor. Tropik adada yorgunluk atan ünlü oyuncu gibi güzel stil danışmanı eşi de Seyşeller'in tadını çıkarıyor.



KİŞİ BAŞI 2 BİN EURO

​ Vizesiz gidilebilen Seyşeller'de 6 gece 7 gün tatil yapmanın bedeli kişi başı yaklaşık 2 bin euro... Öte yandan eşiyle 2016'da Paris'te evlenen oyuncu, balayı için gözde egzotik tatil bölgesi Hawaii'yi tercih etmişti.