Egzotik Kıvanç

Uzun süredir son filmi 'HadiBe Oğlum'un çekimleri içinKaş'ta olan Kıvanç Tatlıtuğ,filmin bitmesiyle rahat bir nefesaldı. Denize ve tüplü dalışaolan merakıyla bilinen yakışıklıoyuncu, filmin galasından öncede soluğu eşi Başak Dizer'leSeyşeller'de aldı. Şimdilerdesıcaklığın 26 derece olduğuDoğu Afrika ülkesinde deniz vegüneşin keyfini çıkaran KıvançTatlıtuğ, buranın dillere destanmaviliklerine dalmayı da ihmaletmiyor. Tropik adada yorgunlukatan ünlü oyuncu gibi güzel stildanışmanı eşi de Seyşeller'intadını çıkarıyor.
KİŞİ BAŞI 2 BİN EURO
Vizesiz gidilebilenSeyşeller'de 6 gece 7 güntatil yapmanın bedeli kişibaşı yaklaşık 2 bin euro... Öteyandan eşiyle 2016'da Paris'teevlenen oyuncu, balayıiçin gözde egzotiktatil bölgesiHawaii'yitercih etmişti.
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