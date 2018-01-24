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Süslü melek

Süslü melek
Yıllık 5 milyon dolar kazancıyla dünyanın en çok kazanan mankenlerinden olan Alessandra Ambrosio, yatırımını gardrobuna yapıyor! Önceki gün ABD'deki malikanesinden fotoğraf paylaşan Brezilyalı modelin, giyinme odası dikkat çekti. Ünlü modelin 1 milyon dolarlık kıyafet, aksesuvar ve takısı olduğu öğrenildi.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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