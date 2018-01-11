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Botoks tepkisi

Botoks tepkisi
Hakan Peker, botoks yaptırdığı iddialarına patladı. 56 yaşındaki popçu, kendini şu sözlerle savundu: "Hava soğuk, spordan yüzüm şiş çıkmış. İhtiyacım olduğunda yaptırırsam estetik mağduru değil, estetik harikası olurum."
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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