Şarkıcı Elif Buse Doğan’dan samimi pazar itirafı!

Elif Buse Doğan, önceki gece Ataşehir'deki bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden Doğan, "Her sahnede başka kıyafet giyerim. Marka takıntım yoktur ama üzerime yakışması yeterli...



Pazardan da olur, marka da olur. Benim tek takıntım çanta ve ayakkabı... Orada biraz marka devreye giriyor. Bayağı bayağı çantaya ve ayakkabıya para harcıyorum" dedi. Doğan, gazetecilerin aşk soruları karşısında sessiz kalmayı tercih ederken, "Bir anda evlilik kararı alır mısınız?" sorusuna ise, "Olabilir, zaten evlilik kararı aldığım insanla görünmek istiyorum. Böyle bir dileğim var ama olmazsa da ne yapalım? Ben öyle isterim, daha gelenek ve göreneklere uygun durum olur. Uygun olduğunda umarım o kişiyle beni çekersiniz. İnşallah o kişiyle de evlenmiş olurum" şeklinde konuştu.

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