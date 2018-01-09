James Bond ABD’de

Dünyaca ünlü film serisi 007 James Bond karakterini canlandıran Daniel Craig'in New York'ta 7 milyon dolara daire aldığı ortaya çıktı. Eşi Rachel Weisz'in hayran kaldığı Brooklyn'deki daire için nakit ödeme yapan Craig, yılın 3 ayını New York'ta geçireceğini söyledi. Bond'un yapımcısı Barbara Broccoli ile son dönemde sorunlar yaşadığı iddia edilen Daniel Craig'in, 2 Bond filminden sonra emekli olacağı iddia edildi. Craig'in, "Her şey mümkün. Yeni James Bond'u bir siyahi veya bir kadın da canlandırabilir" diyen Broccoli'ye tepki gösterdiği de belirtildi.
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