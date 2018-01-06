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Vasiyetname

Vasiyetname
Geçtiğimiz günlerde küçük çaplı bir dünya turuna çıkan Catherine Zeta Jones, Michael Douglas ve çocukları; Hindistan, Tayland, Kamboçya ve Hong Kong'u gezmişti. Herkes güzel aktrisin bu tatilden paylaştığı kareleri imrenerek takip ederken İtalyan basını, 'seyahatin nedeni'yle ilgili şok bir iddia ortaya attı. İddiaya göre; 2013'te gırtlak kanseri olan 73 yaşındaki Douglas'ın hastalığı yeniden nüksetti. Jones da bu seyahati ayarlayıp "Ölmeden önce bir kez daha görmek istiyorum" diyen eşinin vasiyetini şimdiden yerine getirdi...
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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