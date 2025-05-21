7 yıl önce inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu! Dorukhan Büyükışık davasında 8 polis hakim karşısına çıktı

İzmir 'de 7 yıl önce Dorukhan Büyükışık 'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin haklarında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla haklarında dava açılan 8 polis, ilk kez hakim karşısına çıktı.

İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar A.K., M.E., F. S., D.Ö.Ö., D.A. ve H.A. ile müşteki baba Ethem Büyükışık ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen ve olay tarihinde olay yeri inceleme komiseri olarak görev yapan A.K., olay yerine gittiğinde savcı, doktor ve ekip arkadaşlarının olay yerinde olduğunu anlatarak, "Şeritler çekilmişti. Ekiplerim olay yeri kıyafetlerini giymişti. Olay yerinde izmaritler ve çöpler vardı ama açık alan olduğu için üzerleri tozlanmıştı. Bel fıtığım olduğu için ben cep telefonunun olduğu alana, yukarı çıkmadım. Maktulün arabasına biz sonradan gittik. Araç olay yerinden uzaktı. Bize şahsın olay yerine yürüyerek geldiği söylendi. Biz de araçta inceleme yaptık." dedi.

Şehir dışında olan sanıklar H.V. ve İ.K. talimatla ifadeleri alındığı için duruşmaya katılmadı.

Olay tarihinde olay yeri incelemede görev yapan D.Ö.Ö. de olay yerine gittiğinde kamera kaydına başladığını ifade ederek, "Aracın dıştan çekimini ben yaptım. Yukarı doğru çıkarken de video çektim. Ben bütün katlarını ayrıntılı şekilde çektim. Ölü muayenesi videosu da çekildi. Bulguları paketleyip araca getirdik. Ben bulgu olarak aracı çekmiştim." ifadesini kullandı.

Olay tarihinde Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde araştırma ekiplerinde görev yapan emekli polis F.S. de işçilerle görüşüp olayı sorduklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Baş komiserim bana 'olaya büyük ihtimal cinayet bakacak' dedi. Tutanakları ben düzenlemedim. Görüntüleri de o bölgedeki karakol alır. İlçe Emniyet Müdürü de olay yerine geldi. Ben idari tahkikat başlayana kadar olaya cinayet bakıyor sanıyordum."

Müşteki baba Ethem Büyükışık da adli tıp kurumundaki 48 kişi hakkında 4 defa sahte rapor tanzim ettikleri iddiasıyla şikayetçi olduğunu belirtti.