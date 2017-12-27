Ailece eğlendiler

Birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Selim Akar, danışmanlığını yaptığı isimleri önceki akşamki yeni yıl partisinde buluşturdu. Başarılı menajer ile ünlü oyuncular, Cano Karaköy'deki partide eğlenceye doydu. Akar, "Biz küçükbir aileyiz. Çok özelinsanlarla çalışıyorum.Hepsiyle olduğum içinmutluyum" diyerek duygularını dile getirdi. Ünlü menajer, SerenayAktaş ile Filiz Taçbaş'la da böyle poz verdi.
İngilizce 'Mutlu Yıllar' yazan kovboy şapkaları takan üçlüyü görenler, "Daltonlar" esprisi yaptı.
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