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Ailece eğlendiler

Ailece eğlendiler
Birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Selim Akar, danışmanlığını yaptığı isimleri önceki akşamki yeni yıl partisinde buluşturdu. Başarılı menajer ile ünlü oyuncular, Cano Karaköy'deki partide eğlenceye doydu.
Akar, "Biz küçük bir aileyiz. Çok özel insanlarla çalışıyorum. Hepsiyle olduğum için mutluyum" diyerek duygularını dile getirdi. Ünlü menajer, Serenay Aktaş ile Filiz Taçbaş'la da böyle poz verdi.


İngilizce 'Mutlu Yıllar' yazan kovboy şapkaları takan üçlüyü görenler, "Daltonlar" esprisi yaptı.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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