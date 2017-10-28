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Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Türkiye'nin en tarz kadınlarından Ece Sükan ile Eda Taşpınar, önceki akşam Emaar Square Mall'da açılan Hugo Boss mağazasındaydı. Açılış daveti için özenle hazırlanan Taşpınar, diz üstü çizmeleriyle göz kamaştırdı. Sükan ise vintage tarzındaki kıyafetiyle yine farkını konuşturdu.



Doğan SAVAŞ
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  • 28 Ekim 2017, Cumartesi
  • Gazete
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