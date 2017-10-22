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Büyük değişim!

Geçtiğimiz aylarda ’le fotoğraflarını çeken gazetecilere sert çıkan , duruldu. Olay çift, önceki gece basına ilk kez el ele poz verdi.

Büyük değişim!
Olay çift Tuba Büyüküstün'le işletmeci sevgilisi Umut Evirgen, sonunda ilk kez el ele objektiflere yakalandı. Geçtiğimiz yaz Büyüküstün'le kendilerini görüntüleyen gazetecileri korumaları ile gasp ettiren Evirgen, bu kez süt dökmüş kedi gibiydi! Etiler Da Mario'da eğlenen ikiliden Evirgen, gazetecilere yakalanmamak için temkinli davrandı.


İkili, aylar sonra ilk kez objektiflere el ele poz vererek "Sonunda pes ettiler" dedirtti.

1 AY CEZAEVİNDE YATMIŞTI...
Etrafı kolaçan edip aşkını çağıran işletmeci, faka bastı. İkili, objektiflere yakalanınca çaresiz araçlarına binip hızla uzaklaştı. Gazetecileri gasp ettirdiği iddiasıyla 1 ay tutuklu kaldığı davadan geçtiğimiz günlerde beraat eden ünlü işletmecinin asabiyetinden eser kalmadığı gözlendi. Annesi Handan Büyüküstün'ün onay vermediği sevgilisiyle aşkına tam gaz devam eden 'ün ağzını da bıçak açmadı. Yarım saat sonra Eser Yenenler'in Maslak Uniq'teki gösterisini izlemeye giden ikili, görüntülenmiş olmanın verdiği rahatlıkla el ele gazetecilerin karşısına çıktı. Sürekli saçında imaj değişikliği yapan ünlü oyuncu, yeni saç stiliyle de dikkat çekti. İlk görüntülendikleri zaman oldukça fevri davranan 'in uysal davranması ise "Umut'un büyük değişimi" yorumları yaptırdı.

Doğan SAVAŞ
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