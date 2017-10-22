Büyük değişim!

Olay çift Tuba Büyüküstün'leişletmeci sevgilisi Umut Evirgen,sonunda ilk kez el ele objektiflereyakalandı. Geçtiğimiz yaz Büyüküstün'lekendilerini görüntüleyen gazetecilerikorumaları ile gasp ettiren Evirgen, bukez süt dökmüş kedi gibiydi! Etiler DaMario'da eğlenen ikiliden Evirgen, gazetecilereyakalanmamak için temkinli davrandı.
İkili, aylar sonra ilk kezobjektiflere el ele pozvererek "Sonunda pesettiler" dedirtti.
1 AY CEZAEVİNDE YATMIŞTI...
Etrafı kolaçan edip aşkını çağıran işletmeci,faka bastı. İkili, objektiflere yakalanınca çaresizaraçlarına binip hızla uzaklaştı. Gazetecilerigasp ettirdiği iddiasıyla 1 ay tutuklu kaldığıdavadan geçtiğimiz günlerde beraat edenünlü işletmecinin asabiyetinden eserkalmadığı gözlendi. Annesi HandanBüyüküstün'ün onay vermediğisevgilisiyle aşkına tam gaz devameden Tuba Büyüküstün'ün ağzını dabıçak açmadı. Yarım saat sonra EserYenenler'in Maslak Uniq'teki gösterisiniizlemeye giden ikili, görüntülenmiş olmanınverdiği rahatlıkla el ele gazetecilerin karşısınaçıktı. Sürekli saçında imaj değişikliği yapanünlü oyuncu, yeni saç stiliyle de dikkat çekti. İlkgörüntülendikleri zaman oldukça fevri davrananUmut Evirgen'in uysal davranması ise "Umut'unbüyük değişimi" yorumları yaptırdı.
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