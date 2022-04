Vücudumuzun en önemli organı kalp için en az 7 bin adım!

BAĞIRSAKLAR SİMİTLE HUZURSUZ

Bağırsakların sağlıklı olması, tüm bedeni etkiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Sarıkaya, erişkinlerin yaklaşık yüzde 15'inde görülen huzursuz bağırsak sendromuyla ilgili bilgi veriyor. Şişkinliği artıran besinlerden uzak durulmasını öneriyor. Fasulye, soğan, kereviz, havuç, kuru üzüm, muz, kayısı, kuru erik, Brüksel lahanası ve simit tüketiminde aşırıya kaçılmaması gerektiğini belirtiyor.



ENFEKSİYONA PAPATYA ETKİSİ

Kadınlarda en sık görülen sağlık sorunlarının başında idrar yolu enfeksiyonu geliyor. İdrar yaparken yanma, karın ağrısında baskı ve düşük ateşle belirti veren bu hastalık, tedavi edilmediğinde böbreklere de zarar veriyor. Doktor tedavisinin yanı sıra bazı besinler de bu hastalığın iyileşmesine yardımcı oluyor. Uzmanlar, enfeksiyonu iyileştirecek diğer besinleri sıralıyor:

KIZILCIK: Antibiyotik ve antioksidan etkisiyle enfeksiyonları temizler. İdrar yolu iltihabının doğal ilacıdır.

PAPAYA: idrarın sağlıklı atılmasını sağlar. Antioksidan etkisiyle idrar, bağırsak ve kolonu temizler.

PORTAKAL VE LİMON SUYU: İçerdiği C vitamini ile portakal ve limon, enfeksiyonu bitirir.

ANANAS: İdrardaki iltihabı azaltır. Her gün yenmesi gerekir.



DİYABETE YEŞİL ELMA

Vitamin deposu elma, kan şekerini dengeler. Dişleri beyazlatır. Elma kabuğu sindirimi güçlendirir. Kolesterolü düşüren bu meyve, kalp krizine karşı korur. Bağışıklığı güçlendirir. Vücuda güç verir.



ROMATİZMANIN İLACI LİMON

C vitamini deposu limon, hazımsızlığı bitirir. Kabızlığı engeller. Bağırsakları temizler. Soğuk algınlığı ve griple savaşarak hastalıkları iyileştirir. Dişleri temizler. Romatizma ağrılarını azaltır.



AĞIZ KOKUSUNA SALATALIK

Vitamin deposu salatalık, kalbi korur. Mide rahatsızlıklarını giderir. Gut hastalığına iyi gelir. Lifli yapısı ile sindirimi hızlandırır. Karaciğeri temizler. Kemikleri güçlendirir. Ağız kokusunu bitirir.



ASTIMA KIVI ETKİSİ

Sindirimi hızlandıran kivi, kalbi güçlendirir. Kan şekerinin dengeler. Diyabetten korur. Bağışıklığı güçlendirir. DNA hasarlarını gidererek kanserden korur. Astım şikayetlerini hafifletir. Kırışıklıkları giderir.

