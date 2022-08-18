Uzmanlar sahte güneş gözlüklerinin sağlığa zarar verdiğini söylüyor





OBEZİTEYLE İŞİMİZ YAŞ

Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, hareketsizlik, ailevi nedenler, çevresel faktörler çocuklarda obeziteye neden oluyor. Obezitenin artışını durdurmak için çocukluk çağından itibaren önlem almak gerekiyor. Diyetisyen Merve Ceren Saray, "Çocuklarda obezitenin belirlenmesinde vücut kitle indeksi (VKİ) kullanılmaktadır. Erişkinlerden farklı olarak çocuklarda VKİ'nin obezite açısından sabit bir değeri yoktur. Kız ve erkek çocuklarda yağ miktarı farklıdır. Ayrıca artan yaş ile vücut yağ miktarı da değişmektedir" diyor. Saray, vücut kitle indeksi için, yaş ve cinsiyete özgü büyüme eğrileri kullanıldığını söylüyor.



KİLO ALMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Çocukları fiziksel aktivitelere yönlendirilmeli.

Fast-food denilen hızlı hazırlanan yiyeceklerden kaçınılmalı.

Çocuğa özel hazırlanmış beslenme programı olmalı.

Şekerli ve gazlı içeceklerin tüketimi azaltılmalı.

Ailecek aktiviteler yapılmalı.



GEBELERE NOHUT

Nohut, iltihapla savaşır. Saç dökülmesine karşı etkili olur. Göz sağlığını artırır. Ciltteki kırışıklıkların ve ince çizgileri önler. Kalp sağlığını destekler. Hamileler için mucize etki gösterir.



ZEYTİNYAĞI ÖMür uzatır

Zeytinyağı, metabolizmayı artırır. Sindirimi kolaylaştırır. Cilt sağlığını korur. Yaşlanmayı geciktirir. Safra taşlarını önler. Hücre duvarlarını güçlendirir.



PAPAYA GENÇLEŞTİRİR

Papaya, grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlardan korunmayı sağlar. Solucan ve parazitlerden kurtulmaya yardımcı olur. Cildi güzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yaşlanmayı geciktirir. Tansiyonu düzenler.



KANSIZLIĞIN ÇARESI B12 VITAMINI

Vücutta önemli işlevleri olan B12 vitamini, besinler yoluyla elde ediliyor. B12 vitamini DNA sentezi, hücre bölünmesi ve kan hücrelerinin oluşumda görev alıyor. B12 vitamini eksikliği ise bu fonksiyonların bozulmasına neden oluyor. Bu eksiklik ile ilgili bir tedavi yürütülmediğinde; kansızlık, kas güçsüzlüğü, bağırsak problemleri, psikolojik bozukluklar ve geri dönüşü olmayan nörolojik hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Uz. Dr. Yeliz Zıhlı Kızak, B12 vitamini eksikliğini giderecek besinleri anlatıyor: Karaciğer, dalak, böbrek, midye, alabalık, süt, peynir, yoğurt ve yumurta.

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