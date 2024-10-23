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Meme kanserinden korunmak için uzmanı tavsiyelerde bulundu: Fındık ve ceviz gibi yağlı tohumları tercih edin

Meme kanseri, tedavi edilmediğinde ölüme götürüyor. Uzmanlar, korunmak için tavsiyelerde bulunuyor: Sağlıksız yağlar yerine fındık ve ceviz gibi yağlı tohumları tercih edin.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024
Meme kanserinden korunmak için uzmanı tavsiyelerde bulundu: Fındık ve ceviz gibi yağlı tohumları tercih edin

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Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türü olarak biliniyor. Kanser tanısı alan hastalar, tedavide sıklıkla "Hangi gıdalarla, nasıl beslenmeliyim?" gibi sorulara cevap arıyor. Doğru ve dengeli beslenme hasta olmayan kişiler için de uygulanması gereken bir yaklaşımken, meme kanseri tedavi süreci bittikten sonra da hastalar için ilk günkü önemini koruyor. Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Mehmet Refik Sezgin, meme kanseri tedavisinden sonra beslenme planı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor:
Vücut ağırlığınızı olması gereken düzeyde tutun: Beden Kitle İndeksi'nin (BMI) kabul edilen sağlık aralığında olmasına dikkat edin. Bu değer yaşa göre değişse de, 30 kg/m² üzerinde olması istenilir.
Bel çevresi gözden kaçmasın: Leğen kemiğinin sivri kısmında yaklaşık 2 parmak üzerinden ölçülen genişliğin 88 cm altında tutulmasına özen gösterin.
Sağlıksız yağlardan uzak durun: Hayvansal yağlar, kızartma işlemi uygulanan yağlar ve trans yağ asidi içeren gıdalar tercih edin. Zeytinyağı, günlük tüketimde daha rahat tüketilebilir. Fındık, badem ve ceviz gibi yağlı tohumlar tüketin.
Renkli besinler kullanın: Sebzeler hem posa hem de vitamin içerikleri ile sağlıklı bir yaşama destek olurken, içerdikleri birçok bioaktif bileşen ile fayda sağlar. Tabak ne kadar renkli besinlerden oluşuyorsa o kadar faydalıdır.
Lezzetli meyveleri sınırlı tüketin: Kişiye göre değişmekle birlikte, günlük 2-4 porsiyon meyve tüketilebilir. Meyvelerin mümkün olduğu kadar doğal hali ile kabukları ile birlikte yenmeleri önemlidir.
Tahıllar vazgeçilmeziniz olsun: Ekmek çeşitleri, bulgur, makarna, pirinç ve buğday gibi tahıl grubu, karbonhidratları yoğun oranda içeren gıdalardır.
Bakliyatlara önem verin: Yemek, salata ve atıştırmalık gibi çok çeşitli kullanım alanları olabilen bakliyatlar, salataları zenginleştirmek için kullanılabilir, et yenmeyen günlerde protein açığını kapatmak için değerlendirilebilir.
Ek desteklere yönelmeyin: Eksiklik olmadığı ve reçete edilmediği sürece ek bir takviyenin anlamı olmayabileceği gibi bazen riskli de olabilir. Sağlıklı gıdaların çeşitliliğini artırmak gerekiyor.

ET TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN:
Haftada 2-3 gün et, kümes hayvanı gibi gıdalara sınırlama getirin. Et ürünü tercihlerinde öncelik balık olmalı, çünkü balık Omega 3 yağ asidi sağlayabilmek için de

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