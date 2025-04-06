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Süper Lig'in 30. haftasında Eyüpspor, Hatayspor deplasmanına konuk oldu. Eyüpspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Mame Thiam attı.



Eyüpspor, Hatayspor galibiyetiyle birlikte ligde iki hafta sonra kazandı. Hatayspor, ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı.



Bu sonucun ardından Eyüpspor, 47 puana yükseldi. Hatayspor, 19 puanda kaldı.



Ligin gelecek haftasında Eyüpspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Hatayspor, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.