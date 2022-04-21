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    Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoza karşı 6 önemli önlem

    Kadınlarda daha çok görülen kemik erimesi yani osteoporoz, kırık riskinde artışa neden oluyor. Uzmanlar, erimeye karşı etkili 6 önlemi anlatıyor ve uyarıyor: Egzersiz yapın. Kahveyi azaltın.

    Osteoporozun ’altı’ndan kalkın

    Halk arasında 'kemik erimesi' olarak adlandırılan osteoporoz, kırık riskini artırıyor. Hayatı çekilmez kılıyor. Kadınlarda ve yaşlılarda çok görülüyor. Prof. Dr. Tolga Aydoğ, giderek yaygınlaşan kemik erimesine karşı etkili 6 önlemi anlatıyor:



    D VİTAMİNİNİZİ KONTROL ETTİRİN: Güneş en önemli D vitamini kaynağımız. Maksimum faydalanmak için her gün 10-15 dakika doğrudan güneşe maruz kalmaya özen gösterilmeli. Balık ve balık yağı, süt ve süt ürünleri, mantar diğer önemli D vitamini kaynakları. D vitamini değerinizi kontrol ettirerek, hekiminizin belirttiği şekilde D vitamini takviyesi kullanmaya özen gösterin. Gelişigüzel D vitamini kullanmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden mutlaka hekime danışın.



    YETERİ KADAR KALSİYUM ALIN: D vitamini için geçerli olan her yaşta alınması gerekliliği, kalsiyum için de geçerlidir. Kalsiyum için en önemli kaynak D vitamini kaynaklarına benzerdir; balık ve balık yağı, süt ve süt ürünleri. Bu gıdaları tüketmede sorunu olan ya da yeterince tüketemeyen kişiler için D vitamini ve kalsiyum takviye kullanımı doğru seçenek olarak karşımıza çıkar.



        KEMİK ÖLÇÜMÜ YAPTIRIN: Osteoporoz tanısı koymak için kullanılan değerlendirme yöntemi kemik yoğunluk ölçümüdür. Kemik yoğunluk ölçüm sonucunun düşük saptanması mutlaka kırık olacağını göstermese de buna yatkınlık olduğunu ortaya koyar. Dolayısı ile bu değerlendirmenin yapılması, gereken durumlarda tedavinin başlanmasına olanak sağlar. Bu nedenle 3 aydan uzun süre kortizon kullananların, menopoza girenlerin; 65 yaş sonrası kadınların ve 70 yaş sonrası erkeklerin kemik yoğunluk ölçümünü yaptırması gerekiyor.



        MUTLAKA EGZERSİZ GEREK: Kemik yapımını geliştiren en önemli katkı kemiğin yük altında kalmasıdır. Yürüme, koşu ve sıçrama kemik metabolizmasının gelişmesine önemli katkı verir. Yapılan çalışmalar 10 gün yatak istirahati yapmanın kemik metabolizmasını olumsuz etkilediğini ortaya koymakta. Dolayısı ile gençler egzersiz yapmaya teşvik edilmeli, yaşlılar ise mutlaka hareketli bir yaşam sürmeye çabalamalı.



        HORMONLARA DİKKAT: Erkeklerde libido azlığı olması durumunda kemik sağlığı dikkatli şekilde gözden geçirilmeli. Çünkü libido azlığı testesteron hormon azlığı ile ilintili olabilir. Testesteron hormonu ise kemik gelişimini etkileyen önemli bir hormondur. Dolayısı ile bunun düşüklüğünden dolayı ortaya çıkabilecek kemik metabolizma sorunları akılda tutulmalı.
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            Haberler Sağlık Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoza karşı 6 önemli önlem
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