Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoza karşı 6 önemli önlem





YETERİ KADAR KALSİYUM ALIN: D vitamini için geçerli olan her yaşta alınması gerekliliği, kalsiyum için de geçerlidir. Kalsiyum için en önemli kaynak D vitamini kaynaklarına benzerdir; balık ve balık yağı, süt ve süt ürünleri. Bu gıdaları tüketmede sorunu olan ya da yeterince tüketemeyen kişiler için D vitamini ve kalsiyum takviye kullanımı doğru seçenek olarak karşımıza çıkar.