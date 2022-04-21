Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoza karşı 6 önemli önlem

Halk arasında 'kemik erimesi' olarak adlandırılan osteoporoz, kırık riskini artırıyor. Hayatı çekilmez kılıyor. Kadınlarda ve yaşlılarda çok görülüyor. Prof. Dr. Tolga Aydoğ, giderek yaygınlaşan kemik erimesine karşı etkili 6 önlemi anlatıyor:
D VİTAMİNİNİZİ KONTROL ETTİRİN: Güneş en önemli D vitamini kaynağımız. Maksimum faydalanmak için her gün 10-15 dakika doğrudan güneşe maruz kalmaya özen gösterilmeli. Balık ve balık yağı, süt ve süt ürünleri, mantar diğer önemli D vitamini kaynakları. D vitamini değerinizi kontrol ettirerek, hekiminizin belirttiği şekilde D vitamini takviyesi kullanmaya özen gösterin. Gelişigüzel D vitamini kullanmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden mutlaka hekime danışın.
YETERİ KADAR KALSİYUM ALIN: D vitamini için geçerli olan her yaşta alınması gerekliliği, kalsiyum için de geçerlidir. Kalsiyum için en önemli kaynak D vitamini kaynaklarına benzerdir; balık ve balık yağı, süt ve süt ürünleri. Bu gıdaları tüketmede sorunu olan ya da yeterince tüketemeyen kişiler için D vitamini ve kalsiyum takviye kullanımı doğru seçenek olarak karşımıza çıkar.