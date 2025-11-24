Gribin ilacı doğadaki besinlerde!
DOĞADAKİ besinler şifa saçıyor. Hastalıklara karşı savaşıyor. Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, 10 mucize bitki çayını ve faydalarını şöyle sıralıyor: REZENE: Soğuk algınlığının belirtilerini bastırır.
BIBERIYE: Metabolizmanın hastalıklara karşı mücadele etmesine yardımcı olur.
EKINEZYA: Grip ve nezleden kaynaklanan ağrıları hafifletir.
ADAÇAYI: Boğaz ve ağızdaki iltihaplanmanın yanı sıra enfeksiyonu önlemeye yardım eder.
ZERDEÇAL: İçeriğindeki kurkumin sayesinde hastalıkların iyileşmesini hızlandırır.
KUŞBURNU: Solunum sisteminin genel sağlığı için fayda gösterir.
IHLAMUR: Öksürük probleminin tedavisinde kullanılır.
ZENCEFIL: Grip ve soğuk algınlığının yanı sıra mide bulantılarını gidermekte de faydalıdır.
TARÇIN: Limonla birlikte tüketilmesi enfeksiyon riskini azaltır. Boğaz ağrılarına karşı yüksek etki gösterir.
PAPATYA: Oldukça etkili bir antibakteriyel olarak bilinir. Boğaz ağrısı