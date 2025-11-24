PODCAST CANLI YAYIN

Gribin ilacı doğadaki besinlerde!

DOĞADAKİ besinler şifa saçıyor. Hastalıklara karşı savaşıyor.

Gribin ilacı doğadaki besinlerde!

DOĞADAKİ besinler şifa saçıyor. Hastalıklara karşı savaşıyor. Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, 10 mucize bitki çayını ve faydalarını şöyle sıralıyor: REZENE: Soğuk algınlığının belirtilerini bastırır.

BIBERIYE: Metabolizmanın hastalıklara karşı mücadele etmesine yardımcı olur.

EKINEZYA: Grip ve nezleden kaynaklanan ağrıları hafifletir.

ADAÇAYI: Boğaz ve ağızdaki iltihaplanmanın yanı sıra enfeksiyonu önlemeye yardım eder.

ZERDEÇAL: İçeriğindeki kurkumin sayesinde hastalıkların iyileşmesini hızlandırır.

KUŞBURNU: Solunum sisteminin genel sağlığı için fayda gösterir.

IHLAMUR: Öksürük probleminin tedavisinde kullanılır.

ZENCEFIL: Grip ve soğuk algınlığının yanı sıra mide bulantılarını gidermekte de faydalıdır.

TARÇIN: Limonla birlikte tüketilmesi enfeksiyon riskini azaltır. Boğaz ağrılarına karşı yüksek etki gösterir.

PAPATYA: Oldukça etkili bir antibakteriyel olarak bilinir. Boğaz ağrısı

