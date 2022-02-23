Egzama sıcak sever

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

kış aylarında nem oranının düşmesi ve soğuk hava nedeniyle daha sık görülüyor. Tedavi edebilmesi için sorunun kaynağının belirlenmesi önem taşıyor. Egzamanın oluşmaması için bazı pratik önlemlerin de alınması gerekiyor.Egzama, birden fazla sebebe bağlı olarak görülebilmektedir. En önemli nedenleri alerjik reaksiyon, ciltteki kuruluk ve strestir. Ayrıca uygun olmayan sabunların kullanılması, ortamdaki toz ve bazı kimyasalların deriyle teması egzamaya neden olabilmektedir. Ancak egzamanın kesin nedeni tam olarak bilinmemekte, bünyesel uygunluğun da etkisi olduğu düşünülmektedir. Ev kadınları, kuaförler, temizlik işiyle uğraşanlar ile meslekleri gereği ciltleri kimyasallara maruz kalan kişilerde daha çok görülmektedir.Egzama eller, ayaklar, bacaklar ve saç diplerinde; kızarıklık, kaşıntı, pullanma, yanma hissi gibi belirtilerle ortaya çıkar. Egzamanın kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Egzamanın tedavisinde bu soruna neden olan etkenlerden uzak durmak çok önemlidir. Kaynağa yönelik tedavinin ilk adımı atılmalı. Tedavide kortizon dışı bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar, cildi rahatlatan pansumanlar ve kortikosteroidli pomadlar kullanılmalı.netleştirebilmek için yama testi yapılır. Hastaların sırtına alerjen maddelerin düşük konsantrasyonları yapıştırılır. 48 ile 72 saat arasında deriyle temas eden alerjen maddelere cildin verdiği tepki ölçülür. Bu sürede kişinin duş almaması ve terlemeye aktiviteleri yapmaması gerekir.ortam yeterli nem ve ısı oranına sahip olmalıdır. Sık sık havalandırılmalı.● Günlük banyo yapılmamalı. Banyoda cildi tahriş edecek kese ve lifler kullanılmamalı, su kesinlikle çok sıcak olmamalı. Banyodan sonra uygun nemlendirici ürünler ile tüm vücut nemlendirilmeli.● Duşta ve günlük el-yüz yıkamada nötr sabunlar kullanılmalı.● Bağışıklık sistemini destekleyen gıdalar tüketilmeli ve düzenli spor yapılmalı.● Egzamaya neden olan alerjenin mutlaka kullanılması gerekiyorsa, teması engelleyen eldivenler kullanılmalı.● İçinde toz barındıran halı ve battaniye gibi eşyalar uyuma saatlerinde yatak odasında bulundurulmamalı.● Günlük olarak yeterli miktarda su içilmeli.