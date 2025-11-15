Dumping sendromu nedir? Ameliyat sonrası hızla ortaya çıkıyor!

DUMPİNG sendromu, hızlı mide boşalmasının neden olduğu, ishal, mide bulantısı ve yemekten sonra sersemlemiş veya yorgun hissetme gibi bir grup semptoma deniyor. Prof. Dr. Yaşar Çolak, ''Dumping sendromunun en sık nedeni geçirilmiş mide ameliyatlarıdır. Belirtileri arasında çarpıntı, fenalık hissi, baş dönmesi, bulantı, kusma, soğuk terleme, göz kararması, karında kramplar ve ishal var'' diyor.

Tedavi için önerilerde bulunuyor: Yaşam tarzınızı değiştirin. Gün içinde üç kez ana öğün yemek yerine en az beş defa, az miktarda sık yeme düzenine geçin. Gıdaları ağızda iyice çiğnendikten sonra yutun. Şeker, pasta, beyaz ekmek, makarna, gazlı içecek gibi karbonhidrat düzeyi yüksek gıdaların tüketiminden kaçının. Tavuk, balık, yer fıstığı, baklagiller gibi protein ağırlıklı gıdaların.