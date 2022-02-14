Doktor Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Fıtık cinsel hayatınızı etkileyebilir





RAHİM KANSERİ AŞISI

22 yaşındayım. Üniversitede okuyorum. Rahim ağzı kanserinin aşısı varmış. Yaptırabilir miyim? Bilgi verebilir misiniz?

Evet yaptırabilirsiniz. Rahim ağzı kanserine neden olan Human Papilloma Virüs için hazırlanmış bir aşıdır. İkili ve dörtlü aşı çeşitleri vardır. Bu iki aşı 9-26 yaş kızlara ve kadınlara HPV testi yapılmaksızın üç doz halinde aşı yapılabilir. Ayrıca 43 yaşa kadar kadınlarda yapıldığında aynı etkinin var olduğu gösterilmiştir. Aşı yapılsa da diğer tiplerle kanser gelişebileceğinden Pap Smear taramasına devam edilecektir. Her iki aşı da etkili olabilmesi için üç doz kas içerisine yapılmalıdır. Dörtlü aşı aşının ilk dozu yapıldıktan sonraki 2. ve 6. aylarda tekrarlanmalı, ikili aşı ise 1. ve 6. aylarda tekrarlanmalıdır.