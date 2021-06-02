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    Yaz aylarında tüketilecek birbirinden faydalı 4 sebze (Sağlık haberleri)

    Dr. Fevzi Özgönül, yaz aylarında tüketilecek birbirinden faydalı 4 sebze hakkında bilgiler veriyor. , kalp hastalıkları, romatizma, gut, safra kesesi ve rahatsızlıklarında faydalıdır.

    Havuç bakla yazın rahatla

    Dr. Fevzi Özgönül, yaz aylarında tüketilecek birbirinden faydalı 4 sebze hakkında bilgiler veriyor.

    ENGİNAR: Kalp hastalıkları, romatizma, gut, safra kesesi ve karaciğer rahatsızlıklarında faydalıdır.
    BAKLA: Kuru baklanın 100 gramında yaklaşık olarak 25 gr. protein, 60 gr. karbonhidrat vardır.
    ISPANAK: Demir deposu olarak bilinen ıspanak, vücudun direncini arttırır.
    HAVUÇ: Unutkanlığa karşı kullanımı yaygındır. Erken bunama, Alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrıları, akciğer kanserine karşı kullanılıyor.

    KOLESTEROLE AVOKADO
    Sağlıklı     yağlar ve vitamin içeren avokado, kolesterol seviyesini destekliyor. Damar tıkanıklığını engelliyor. Karın bölgesindeki yağları yakarak zayıflatıyor.

    TARÇINLA KALBİNİ KORU
    Tarçın, kalp hastalığı riskini azaltıyor. Kan şekerini dengelenmesini sağlıyor. Göz sağlığına faydalı oluyor. Prebiyotik özellikleri bağırsak sağlığını iyileştiriyor. İnsülin direncini düşürüyor.

        CEVİZİ SEVERİZ
        Sevilen         kuruyemişlerden ceviz, kiloyu kontrol ediyor. Kanserle savaşıyor. Beyni koruyor. Ciltteki kırışıklıkların oluşumunu engelliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

        SİVİLCELER İÇİN İĞDE
        İğde, ağız ve diş sağlığını korur. İshalin geçmesine yardım ediyor. Karaciğer yağlanmasını azaltıyor. İdrar sorunlarını düzenliyor. Cinselliğin artmasını sağlıyor. Sivilceleri önlüyor.

        MİDE DOSTUMUZ
        Muz, hastalıkları kontrol etmeye yardımcı oluyor. Mideyi koruyor. İshali önlüyor. Cilt hastalıklarını iyileştiriyor. Dişleri beyazlatıyor.
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        Ey aziz İstanbul
        Haberler Sağlık Yaz aylarında tüketilecek birbirinden faydalı 4 sebze (Sağlık haberleri)