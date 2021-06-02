Yaz aylarında tüketilecek birbirinden faydalı 4 sebze (Sağlık haberleri)

Dr. Fevzi Özgönül, yaz aylarında tüketilecek birbirinden faydalı 4 sebze hakkında bilgiler veriyor.
ENGİNAR: Kalp hastalıkları, romatizma, gut, safra kesesi ve karaciğer rahatsızlıklarında faydalıdır.
BAKLA: Kuru baklanın 100 gramında yaklaşık olarak 25 gr. protein, 60 gr. karbonhidrat vardır.
ISPANAK: Demir deposu olarak bilinen ıspanak, vücudun direncini arttırır.
HAVUÇ: Unutkanlığa karşı kullanımı yaygındır. Erken bunama, Alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrıları, akciğer kanserine karşı kullanılıyor.
KOLESTEROLE AVOKADO
Sağlıklı yağlar ve vitamin içeren avokado, kolesterol seviyesini destekliyor. Damar tıkanıklığını engelliyor. Karın bölgesindeki yağları yakarak zayıflatıyor.
TARÇINLA KALBİNİ KORU
Tarçın, kalp hastalığı riskini azaltıyor. Kan şekerini dengelenmesini sağlıyor. Göz sağlığına faydalı oluyor. Prebiyotik özellikleri bağırsak sağlığını iyileştiriyor. İnsülin direncini düşürüyor.