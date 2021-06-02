Yaz aylarında tüketilecek birbirinden faydalı 4 sebze (Sağlık haberleri)

Dr. Fevzi Özgönül, yaz aylarında tüketilecek birbirinden faydalı 4 sebze hakkında bilgiler veriyor.

ENGİNAR: Kalp hastalıkları, romatizma, gut, safra kesesi ve karaciğer rahatsızlıklarında faydalıdır.

BAKLA: Kuru baklanın 100 gramında yaklaşık olarak 25 gr. protein, 60 gr. karbonhidrat vardır.

ISPANAK: Demir deposu olarak bilinen ıspanak, vücudun direncini arttırır.

HAVUÇ: Unutkanlığa karşı kullanımı yaygındır. Erken bunama, Alzheimer, kalp krizi, kronik baş ağrıları, akciğer kanserine karşı kullanılıyor.