Bağırsaklar, vücudun ikinci beyni olarak adlandırılıyor. Alman bilim adamlarının araştırmasına göre toplumda sık görülen depresyon, tükenmişlik sendromu gibi psikolojik rahatsızlıklar, 'sağlıksız' bağırsaklardan kaynaklanıyor. Dr. Matthias Riedl, sağlıklı beslenerek depresyonu yüzde 30 önlemenin mümkün olduğunu belirtiyor. Bunun için de bağırsak florasının güçlenmesini gerektiğini söylüyor. Probiyotik deposu yoğurt, kefir veya lahana turşusu gibi besinlerin depresyonu önlediğini söylüyor. "Acı biber ruh halini iyileştirici bir etkiye sahiptir. Şeker yerine acı biber yiyin" diyor.
- Sağlık
- 23.05.2021 Gazete