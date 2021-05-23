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    Depresyon, tükenmişlik sendromu gibi psikolojik rahatsızlıklar, 'sağlıksız' bağırsaklardan kaynaklanıyor

    Bağırsaklar, vücudun ikinci beyni olarak adlandırılıyor. bilim adamlarının araştırmasına göre toplumda sık görülen depresyon, tükenmişlik sendromu gibi psikolojik rahatsızlıklar, 'sağlıksız' bağırsaklardan kaynaklanıyor. Dr. , sağlıklı beslenerek depresyonu yüzde 30 önlemenin mümkün olduğunu belirtiyor.

    Depresyon bağırsakta başlar
    Bağırsaklar, vücudun ikinci beyni olarak adlandırılıyor. bilim adamlarının araştırmasına göre toplumda sık görülen depresyon, tükenmişlik sendromu gibi psikolojik rahatsızlıklar, 'sağlıksız' bağırsaklardan kaynaklanıyor. Dr. Matthias Riedl, sağlıklı beslenerek depresyonu yüzde 30 önlemenin mümkün olduğunu belirtiyor. Bunun için de bağırsak florasının güçlenmesini gerektiğini söylüyor. Probiyotik deposu yoğurt, kefir veya turşusu gibi besinlerin depresyonu önlediğini söylüyor. "Acı biber ruh halini iyileştirici bir etkiye sahiptir. Şeker yerine yiyin" diyor.
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    Haberler Sağlık Depresyon, tükenmişlik sendromu gibi psikolojik rahatsızlıklar, 'sağlıksız' bağırsaklardan kaynaklanıyor