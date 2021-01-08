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    Alzheimer’ın ilacı (Sağlık haberleri)

    Sinsi bir hastalık olan Alzheimer, erken yaşta beyin hücrelerini öldürüyor. Bu durum bunamaya yol açıyor. Konuşma bozukluğu, yolunu kaybetme, kişileri tanıyamama, karar verme güçlüğü, davranışsal bozukluklar, huzursuzluk, ilgisizlik, saldırganlık ve uyku bozukluğu, hastalığın belirtilerini oluşturuyor. Beyni güçlendiren besinler ise şöyle sıralanıyor.

    Alzheimer’ın ilacı ıspanak

    Sinsi bir hastalık olan Alzheimer, erken yaşta beyin hücrelerini öldürüyor. Bu durum bunamaya yol açıyor. Konuşma bozukluğu, yolunu kaybetme, kişileri tanıyamama, karar verme güçlüğü, davranışsal bozukluklar, huzursuzluk, ilgisizlik, saldırganlık ve uyku bozukluğu, hastalığın belirtilerini oluşturuyor. Beyni güçlendiren besinler ise şöyle sıralanıyor.

    FINDIK: İçerdiği bol miktarda E vitamini sayesinde kan değerlerini korur. Hücre yenilenmesi sağlar. Yaşlanmanın peşinde getirdiği Alzheimer'ı engeller.
    ISPANAK: Demir yönünden zenginliği ile hastalığa yakalanma riskini ciddi bir şekilde azaltan ıspanak, sağladığı bu faydalar ile tam bir koruma kalkanı görevi görüyor.


    ERİK: İçerdiği vitamin ve lifler sayesinde; kanser, diyabet ve Alzheimer gibi birçok hastalığın oluşmasını engeller.

    DEREOTU KANSERLE SAVAŞIYOR


    Bir tutam dereotu bir yetişkinin C vitamini ihtiyacının %40'ını, A vitamini ihtiyacının ise %43'nü karşılamaktadır. İçerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde dereotu kanser riskini en aza indirir

    SOĞAN SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLÜYOR


    Soğanın     faydaları saymakla bitmiyor: Sindirim sistemine destek olur. Kan şekerini dengeler ve kontrol altında tutar. Saç dökülmesine engel olur.

    KABAK ŞEKERİ DENGELİYOR


    Kuruyemiş    lerden olan kabak çekirdeği, omega-3 açısından oldukça zengindir. Tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri seviyesini azaltmaya yardımcı olur.

    KEMİKLERİNİZ TURP GİBİ OLSUN


    Yaş ilerledikçe kemik erimesi ortaya çıkıyor.
    Bunun için sağlıklı beslenip, düzenli egzersiz yapmamız gerekiyor. Uzmanlar, "Özellikle kemik erimesi olan bireyler mutlaka turp tüketmelidir" diyor. Turpun diğer faydaları ise şöyle;

    Saçlara ve cilde de parlaklık veren turp, diş, dişeti ve sinir sağlığı için de önemli yer tutar.
    Nezle ve grip gibi hastalıklarda burun akmasını engeller.
    Sindirimi kolaylaştırır.
    Sinir ve stresi almada oldukça faydalıdır.
    Öksürüğü keser.

    ROMATİZMAYA DOMATES VE KEKİK


    Romatizma hastalığı, eklemlerin iç yüzeyinde iltihaplanmalara yol açıyor.
    Bazı gıdalar ise ağrıları dindiriyor;
    Domates: Lif açısından zengin olan bu besin, kanı temizler. Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. Romatizmaya iyi gelir. Yaşlanmayı geciktirir.
    Kekik: Vücuttaki diğer yağların parçalanmalarını sağlar. Kekik yağı banyoda sürüldüğü zaman romatizma ağrılarını azaltır.
    Zencefil: Uyarıcı etkileri kan damarlarını genişletip kan dolaşımını arttırarak romatizma ağrıları ve yanmalarını yok eder.
    Elma: Günde bir elma yemek doktoru evinizden uzak tutar. Şeker, yüksek tansiyon ve romatizmada faydalıdır.
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