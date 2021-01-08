Sinsi bir hastalık olan Alzheimer, erken yaşta beyin hücrelerini öldürüyor. Bu durum bunamaya yol açıyor. Konuşma bozukluğu, yolunu kaybetme, kişileri tanıyamama, karar verme güçlüğü, davranışsal bozukluklar, huzursuzluk, ilgisizlik, saldırganlık ve uyku bozukluğu, hastalığın belirtilerini oluşturuyor. Beyni güçlendiren besinler ise şöyle sıralanıyor.

FINDIK: İçerdiği bol miktarda E vitamini sayesinde kan değerlerini korur. Hücre yenilenmesi sağlar. Yaşlanmanın peşinde getirdiği Alzheimer'ı engeller.

ISPANAK: Demir yönünden zenginliği ile hastalığa yakalanma riskini ciddi bir şekilde azaltan ıspanak, sağladığı bu faydalar ile tam bir koruma kalkanı görevi görüyor.



ERİK: İçerdiği vitamin ve lifler sayesinde; kanser, diyabet ve Alzheimer gibi birçok hastalığın oluşmasını engeller.