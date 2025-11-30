PODCAST CANLI YAYIN

Başkent kitlendi: CHP’li ABB sorumluluğu Papa’ya attı

Ankamall’da saatlerce süren araç kuyruğu, başkent trafiğinin çöktüğünü gözler önüne serdi. CHP’li ABB’nin krizi Papa 14. Leo’nun ziyareti, CHP Kurultayı ve “cuma indirimlerine” bağlaması, hem sosyal medyada hem de kentte tepkileri daha da artırdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara'da uzun süredir devam eden trafik sorunu, dün sosyal medyaya yansıyan görüntülerle yeniden gündeme geldi. Kentin birçok noktasında yaşanan yoğunluk, başkentlilerin tepkisine yol açarken, Mansur Yavaş yönetiminin altyapı ve yol politikaları tartışmaların odağına yerleşti.

ANKAMALL OTOPARKINDA 2 SAATLİK BEKLEYİŞ

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Ankamall Alışveriş Merkezi'nin otoparkında araçların yaklaşık iki saat boyunca hareket edemediği görüldü. Videoyu paylaşan vatandaş,
"Ankamall'de mahsur kaldık. 2 saattir kıpırdayamıyoruz" ifadelerini kullandı. Görüntüler kısa sürede büyük yankı oluşturdu.

Ekran görüntüsüEkran görüntüsü

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: "OLAĞANÜSTÜ YOĞUNLUK"

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, söz konusu görüntüler üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, görüntülerin bir gün önce çekildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medyada dolaşan bu görüntüler dün çekilmiştir." Belediye, yoğunluğun nedenine ilişkin olarak da: "Dünkü yoğunluğun başlıca sebepleri tamamen olağanüstü güvenlik tedbirleri ve özel günün getirdiği olağanüstü trafik yoğunluğudur." ifadeleri kullanıldı.

Ankara'da dün yaşanan trafik kilitlenmesiyle ilgili eleştiriler büyürken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklama kamuoyunda yeni tartışmaların fitilini ateşledi. ABB, başkentte neredeyse durma noktasına gelen ulaşımı, Papa 14. Leo'nun ziyareti, CHP Kurultayı ve "cuma indirimleri" gerekçesiyle açıkladı.

Ekran görüntüsüEkran görüntüsü

CHP KURULTAYI VE PAPA ZİYARETİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

CHP'li Belediye, yaptığı açıklamada bazı yolların kapatılmasını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün aldığı güvenlik tedbirlerine bağlayarak şu ifadeyi kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü, Papa 14. Leo'nun ziyareti ve 3 gün sürecek olan CHP Kurultayı nedeniyle Ankara'da pek çok yolu güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatmıştır. Bu kapanmalar zincirleme olarak tüm ana arterlerde yoğunluk oluşturmuştur."

Açıklamada CHP Kurultayı'nın özellikle vurgulanması, "siyasi etkinliğin şehir trafiğini felç etmesine karşı belediyenin hiçbir önlem almamış olması" eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Ekran görüntüsüEkran görüntüsü

İNDİRİM GÜNÜ DE GEREKÇELER ARASINDA: "CUMA YOĞUNLUĞU"

Belediye, trafik felcinin nedenleri arasına AVM yoğunluğunu da ekleyerek şu ifadeleri paylaştı: "Dün aynı zamanda cuma indirimleri günüydü.
Bu nedenle vatandaşlarımız alışveriş merkezlerine yoğun şekilde akın etmiş, bu da şehir trafiğini olağanüstü ölçüde artırmıştır."

Mansur YavaşMansur Yavaş

YAVAŞ'IN YOL POLİTİKALARI YENİDEN TARTIŞMADA

Sosyal medyada yayılan görüntüler ve belediyenin açıklaması, Mansur Yavaş'ın uzun süredir tartışma konusu olan "yeni yol yapılmasına gerek olmadığı" yönündeki yaklaşımını yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar, altyapı yatırımlarının yetersiz kaldığını ve mevcut trafiğin giderek daha da ağırlaştığını belirterek tepki gösterdi.

