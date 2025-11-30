Başkent kitlendi: CHP’li ABB sorumluluğu Papa’ya attı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Ankamall Alışveriş Merkezi'nin otoparkında araçların yaklaşık iki saat boyunca hareket edemediği görüldü. Videoyu paylaşan vatandaş, "Ankamall'de mahsur kaldık. 2 saattir kıpırdayamıyoruz" ifadelerini kullandı. Görüntüler kısa sürede büyük yankı oluşturdu.

CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara 'da uzun süredir devam eden trafik sorunu, dün sosyal medyaya yansıyan görüntülerle yeniden gündeme geldi. Kentin birçok noktasında yaşanan yoğunluk, başkentlilerin tepkisine yol açarken, Mansur Yavaş yönetiminin altyapı ve yol politikaları tartışmaların odağına yerleşti.

Ankara'da dün yaşanan trafik kilitlenmesiyle ilgili eleştiriler büyürken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklama kamuoyunda yeni tartışmaların fitilini ateşledi. ABB, başkentte neredeyse durma noktasına gelen ulaşımı, Papa 14. Leo'nun ziyareti, CHP Kurultayı ve "cuma indirimleri" gerekçesiyle açıkladı.

"Sosyal medyada dolaşan bu görüntüler dün çekilmiştir." Belediye, yoğunluğun nedenine ilişkin olarak da: "Dünkü yoğunluğun başlıca sebepleri tamamen olağanüstü güvenlik tedbirleri ve özel günün getirdiği olağanüstü trafik yoğunluğudur." ifadeleri kullanıldı.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, söz konusu görüntüler üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, görüntülerin bir gün önce çekildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

Ekran görüntüsü

CHP KURULTAYI VE PAPA ZİYARETİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

CHP'li Belediye, yaptığı açıklamada bazı yolların kapatılmasını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün aldığı güvenlik tedbirlerine bağlayarak şu ifadeyi kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü, Papa 14. Leo'nun ziyareti ve 3 gün sürecek olan CHP Kurultayı nedeniyle Ankara'da pek çok yolu güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatmıştır. Bu kapanmalar zincirleme olarak tüm ana arterlerde yoğunluk oluşturmuştur."

Açıklamada CHP Kurultayı'nın özellikle vurgulanması, "siyasi etkinliğin şehir trafiğini felç etmesine karşı belediyenin hiçbir önlem almamış olması" eleştirilerini de beraberinde getirdi.