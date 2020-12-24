Corona’ya karşı Akdeniz diyeti

Beslenme Uzm. Kerime Demirel, Akdeniz diyetinin bağışıklığı güçlendirdiğini söyledi. Şu besinleri önerdi: "E vitamininin başlıca diyet kaynakları bitkisel yağlar, kuruyemişler, yağlı tohumlar, ıspanak ve brokolidir.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

A vitamini eksikliği artmış enfeksiyon riski ile ilişkilendirilmiştir. Beta karoten en çok tatlı patates, havuç ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunur. C vitamini, bağışıklık fonksiyonunu destekleyen, dokuların gelişimi ve onarımında görev alan insanlar tarafından sentezlenemediğinden dışardan alınması gerekli olan temel vitaminlerden biridir, doğal antioksidandır. Kırmızı biber, portakal, çilek, brokoli, mango, limon ve diğer meyve ve sebzeler C vitamini içerir. Bu besinler bağışıklığı güçlendirir."

KOLESTEROLE YULAF EZMESİ

Yulaf, egzama veya tahriş gibi enflamatuar cilt rahatsızlıklarının tedavisi için idealdir. Ayrıca sağlıklı bir cildi destekler. Karbonhidrat bakımından zengindir. İçindeki beta-glukan lifi, kolesterol seviyesini düşürür.

KANSERSAVAR YEŞİL BİBER

Yeşil biber, bol miktarda C vitamini, beta karoten, A, P, K, B1, B2 ve E vitamini içerir. Yaşlanmayı geciktirir. Yoğun miktarda lif içerdiği için kabızlığı azaltır. Göz sağlığı için çok faydalıdır. Kansere karşı etkilidir