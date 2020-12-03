Beslenme uzmanı Gözde Güzelcan akciğerin temizlenmesini sağlayan tahinin özellikle Coronavirüs sürecinde kahvaltı sofralarından eksik edilmemesini önerdi. Güzelcan, "Tahin, güçlü bir antioksidan özelliğe sahip olduğu için kanserin de savaşçısıdır. Sesamil ve sesamol gibi lignatlar içerdiği için kalp damar sağlığı için de çok önemlidir. 40 kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, tahini düzenli olarak tüketen kişilerin kötü kolestrolünde azalma gözlenmiştir. Öte yandan tahinin akciğer temizlenmesinde de çok etken olduğuna dair çalışmalar mevcut. Ayrıca, tahinin içerisinde fosfor olduğu için kemik yapısını güçlendiriyor. Günde bir yemek kaşığı kadar tahini tükettiğiniz meyvenin üzerine döküp yemeniz sizi pek çok rahatsızlıktan koruyacaktır" dedi.