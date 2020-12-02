İşte kapalı burun estetiği ile ilgili bilinmeyenler! Op. Dr. İbrahim Alper Aksakal anlattı

Türkiye'de en çok tercih edilen estetik operasyonların başında burun ameliyatı geliyor. Son dönemde revaçta olan teknik ise kapalı (izsiz) burun estetiği. Tekniğin avantajlarını ve ameliyat sonrasında dikkat edilmesi gerekenleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Op. Dr. İbrahim Alper Aksakal anlattı.

Kapalı (izsiz) burun estetiği hakkında bilgi verir misiniz?

- Kapalı burun estetiğinde, işlem sadece burun deliklerinin içinden yapılır. Kolumellada (iki burun deliği arasındaki bölge) kesi ve buna bağlı kesi izi olmaz. Kolumelladaki dokular (bir atardamar, bir toplardamar, bir duyu siniri) zarar görmediği için, burunda oluşacak ödem açık ameliyat tekniğine göre daha hızlı iner. Burun ucunda da uyuşukluk olmaz. Kesinlikle daha hızlı bir iyileşme süreci sağlanır.

BURUN İÇİNDE 3 TEMEL SORUN VAR



Peki kapalı burun estetiği tekniğinde nefes alma sorunlarına da müdahale edilebilir mi?

- Nefes alma problemiyle ilgili burun içinde genellikle üç temel sorun vardır; kemik eğriliği, kıkırdak eğriliği ve 'konka hipertrofisi' denilen burunda et büyümesi. Kapalı burun estetiğinde bu üç soruna da rahatlıkla müdahale edilebilir. Hastanın bu sorunlardan kurtulması sağlanabilir.

İLK MUAYENEDE 3D SİMÜLASYON

Burun estetiği öncesinde 3D simülasyon yapıyor musunuz?

- Evet, hastamıza ilk muayenede 3D simülasyon yapıyoruz. Simülasyonun amacı, burun şekli konusunda hastamızla ortak bir noktada buluşmayı sağlamak. Hastamızın istekleri ile cerrahi olarak yapılacak işlemlerin ortak bir paydada buluşması, ameliyatın başarısı açısından çok önemlidir.

İLK TERCİH BAHAR VE KIŞ AYLARI

Burun estetiğinin bir mevsimi var mıdır?

- Açıkçası burun ameliyatı için tavsiye edilen bir mevsim yok. Burun estetiği yaptırmak isteyenler operasyon için genellikle bahar ya da kış aylarını tercih ediyor. Ama son dönemde yazın ameliyat olanların sayısında da ciddi oranda bir artış var.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ameliyat sonrasında hastanın dikkat etmesi gereken durumlar neler?

- 4 hafta boyunca denize ve havuza girilmemesini ve 8 hafta süreyle gözlük takılmamasını tavsiye ediyoruz. Fitness gibi sporlara da ameliyattan 4 hafta sonra başlanmasını öneriyoruz.